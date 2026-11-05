Шеф в Левски похвали Хулио Веласкес, Наско Сираков говори за елиминациите на Лига Европа

Почетният президент на Левски Наско Сираков говори след втората поредна победа на "сините" в Лига Европа. Българският шампион постигна минимален успех с 1:0 над полския Ягелония във втория по сила европейски турнир. Единственото попадение в срещата беше дело на юношата Стивън Стоянчов, който влезе от пейката и се разписа с глава в 82-а минути. Така Левски събра актив от седем точки при оставащи още четири мача от груповата фаза.

Сираков след победата на Левски

Сираков не скри радостта си от резултата, но призна, че отборът не е играл на обичайното ниво. Накрая той поздрави голмайстора на "сините": "Аз съм изключително щастлив най-вече заради всички привърженици на Левски. Мисля, че отборът им донесе доста щастливи моменти през последната година и дано да продължаваме по този начин. Левски играе добър футбол, не бяхме чак толкова добри, колкото можем, но в Европа лесни мачове няма. Мечтите във футбола ако свършват, трябва да се отказваме от футбола. Разбира се, че е реално да стигнем елиминациите, може и точка да ни стигне в един момент, но да мислим за мача в неделя, другите мачове в Европа са далеч. Поздравявам Стоянчов."

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"Хулио държи отбора здраво стъпил на земята"

Изпълнителният директор Даниел Боримиров също говори след края на двубоя. Той похвали работата на старши треньора Хулио Веласкес и метода му на работа. Боримиров започна: "Тази победа е за нашите фенове - тази прекрасна публика, която беше от първата минута зад нас и даде крила на отбора. В първите 15 минути не влязохме както трябва. Отборът заигра по друг начин, бяхме търпеливи до края на мача и важното е, че успяхме. Наистина много труден мач. Ягелония е доста сериозен съперник и радващото е, че успяхме да се противопоставим и срещу такъв отбор. Винаги е сладко, когато футболист от школата бележи, не е първият случай. Всеки наш юноша, който показва израстване, примерът е със Стивън Стоянчов, да не изреждам, когато се трудиш, ще бъдеш възнаграден. Получаваш шанс да играеш в първия отбор."

"Трябва да благодаря и се радвам от прекрасната работа на Хулио, който държи отбора здраво стъпил на земята. Мислим мач за мач, апетитът идва с яденето. Когато имаш повече точки и играеш със самочувствие, мисля, че футболистите показват и друга игра. Мисля, че този мач беше една подготовка за предстоящия мач в неделя с ЦСКА. Трябва да отговорим на агресията на ЦСКА. Надявам се да направим много добър мач и най-важното да спечелим", каза още Боримиров.

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