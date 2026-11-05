Златна резерва накара Левски да мечтае в Лига Европа! Млад бъгарин вдигна "Васил Левски" на крака

Българският шампион Левски записа втора поредна победа на европейската сцена. "Сините" постигнаха минимален успех с 1:0 над полския Ягелония в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят се изигра на Националния стадион "Васил Левски" в София. Гостите започнаха по-силно, след което играта се изравни. Лошата новина за Хулио Веласкес бе контузията на Сержиньо в края на първата част. Малко преди редовното време да изтече, резервата Стивън Стоянчов донесе успеха на Левски с гол с глава.

Левски измъкна трите точки от Ягелония

Полският тим се ориентира по-добре и първи погледна към съперниковата врата. Това се случи в 7-а минута, когато Кайетан Смит бе оставен напълно непокрит около границата на наказателното поле и пое топката, но стражът на "сините" Светослав Вуцов се справи добре при последвалия удар. Постепенно играчите на Хулио Веласкес се отърсиха от първоначалния натиск и срещата се изравни. В 24-ата минута се стигна до първата по-добра възможност за Левски, когато Сержиньо стреля много силно, но вратарят на Ягелония спаси.

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В следващите моменти не се стигна до опасни ситуации пред двете врати. Малко преди края на първото полувреме двата тима си размениха по един точен удар. Първо добра контраатака на Ягелония завърши с намеса на Вуцов срещу Жереми Агбонифо. Секунди по-късно Славомир Абрамович улови опит на Рейналдо. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство. В заключителните минути от първата част Хулио Веласкес извърши принудителна смяна, след като Сержиньо получи проблем в областта на адукторите и трябваше да отстъпи мястото си на Армстронг Око-Флекс.

Юноша на Левски донесе трите точки с гол в края

През втората част не се стигна до много ситуации пред двете врати, като играта беше доста равностойна. Ключова роля за развоя на двубоя изиграха резервите на Хулио Веласкес - Давид Кусо и 19-годишният Стивън Стоянчов. В 82-а минута анголецът центрира от ъглов удар, а юношата на "сините" засече топката с глава право в мрежата на Ягелония и вдигна феновете на крака. Левски успя да опази минималния си аванс до края и се поздрави с втори пореден успех в Лига Европа.

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