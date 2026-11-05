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ЦСКА се бори до последно в Лигата на конференциите, но си тръгна с празни ръце от Атина

05 ноември 2026, 23:53 часа 874 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на ЦСКА
ЦСКА се бори до последно в Лигата на конференциите, но си тръгна с празни ръце от Атина

Столичният гранд ЦСКА допусна поражение от Панатинайкос в Атина. "Армейците" отстъпиха с 1:2 от лидера в гръцкия шампионат в мач от третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят бе много равностоен през първото полувреме, като "детелините" излязоха напред в резултата, но отговорът на българския тим не закъсня. През втората част натискът на ПАО си каза думата и ЦСКА нямаше отговор на втория гол, въпреки че имаше по-добри възможности, макар и по-малко.

Панатинайкос пречупи ЦСКА в Атина

"Армейците" започнаха много активно и първи погледнаха към съперниковата врата. Това се случи във 2-а минута, когато Леандо Годой стреля силно, но ударът му бе блокиран. Последва спасяване на Инаки Пеня срещу Андрей Йорданов. "Детелините" се съвзеха и на свой ред застрашиха вратата на ЦСКА, но Фьодор Лапоухов внимаваше и отрази опит на Сантино Андино. Последваха равностойни минути, в които двата тима направиха няколко добри атаки, а стражът на "армейците" се отчете с важни спасявания. Натискът на ПАО се засили и логичното се случи в 41-а минута, когато Давиде Калабрия откри резултата. ЦСКА не се забави с отговора и успя да изравни секунди след подновяването на играта. Стефано Сенси центрира от корнер, а Диниш Алмейда засече топката в мрежата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство.

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ЦСКА 2026

В самото начало на второто полувреме голмайсторът на ЦСКА направи много важна намеса, за да опази опразнената врата на Лапоухов от втори гол. Малко след старта Панатинайкос все пак излезе напред в резултата, но попадението на Елмир Растодер бе отменено. Въпреки че натискът на домакините продължи, тимът на Гиздол имаше отлична възможност в 64-а минута. Макс Ебонг стреля от близка дистанция, но кълбото премина в аут. Малко след това Леандро Годой не намери очертанията на вратата. Така се стигна до 68-а минута, когато грешка на Ебонг позволи на Андрюс Тете да намери Висенте Таборда на добра позиция, а той реализира за 2:1 с корем. Това се оказа достатъчно за ПАО, който се поздрави с успеха и трите точки.

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ЦСКА Панатинайкос Лига на конференциите
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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