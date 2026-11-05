Хулио Веласкес след втората поредна победа в Лига Европа: Заедно създадохме много красив момент

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори след края на срещата на неговия тим с полския Ягелония. "Сините" постигнаха минимален успех с 1:0 при срещата си от четвъртия кръг на Лига Европа. Единственото попадение на Националния стадион "Васил Левски" бе дело на резервата Стивън Стоянчов. 19-годишният нападател влезе в игра в 63-а минута, а двайсет минути по-късно отбеляза победния гол с глава след центриране от корнер на Давид Кусо, който също се появи от пейката.

Веласкес: Да бъда треньор на този отбор, това е невероятно

"Феноменална победа! С нашите привърженици да бъдем отново тук и да спечелим. Да бъда треньор на този отбор, това е невероятно. Много съм горд от моите футболисти, от нашите привърженици и характера, който показаха. Огромни благодарности. Начинът, по който спечелихме, беше невероятен. Що се отнася до мача, не ми хареса първия период от двубоя, първите 6-8 минути. Трябваше да имаме по-добра организация, да усетим правилния момент, в който да отидем напред. След това беше доста позитивно. Искахме да пресираме високо, но понякога изпускахме момента. Подобряваме се в тази тема", започна испанският специалист.

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"С топката трябва да се подобрим. Не се държахме добре с топката във важни моменти в началото на мача. Трябва да бъде по-спокойни и търпеливи. През второто полувреме бяхме много сериозни, зрели. Естествено, че сме доволни, щастливи", продължи Веласкес. "Много съм доволен от това, което видях. Горд съм от моите футболисти и нашите привъженици, защото заедно създадохме много красив момент. В този отбор колективът е най-важното. За мен не е важно да имаме точната идея. Всички футболисти са с правилната нагласа. Мисля, че не е важно само за Стивън. Той трябва да се подобрява в много детайли, но е важно да има характера. Много съм щастлив за него. Този футболисти е от академията. Оги игра в различни двубои. Бъдещето за тях ще бъде много позитивно, да имат все повече възможности. Важно за него, клуба, академията. Хора като Стивън ще имат все повече възможности."

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