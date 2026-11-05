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Радар за икономика: Най-важните новини на 5 ноември 2026 г.

05 ноември 2026, 23:00 часа 716 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
Радар за икономика: Най-важните новини на 5 ноември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 5 ноември 2026 г.

Европейската комисия притиска кабинета "Радев" за дефицита

Министерствата и останалите първостепенни разпоредители с бюджет да могат да разходват до 90% от одобрените им средства до 1 ноември 2027 г., а останалите 10% да получават само ако това няма да доведе до отклонение от планираното бюджетно салдо. Такава мярка предлага финансовият министър Гълъб Донев в отговор до Европейската комисия във връзка с опасенията на Брюксел за състоянието на публичните финанси в България.

Още: Европейската комисия притиска кабинета "Радев" за дефицита

Заради новите цени на газа и тока: Готви се поскъпване на хляба

Ще се покачи ли цената на хляба след покачването на цената на природния газ и цената на тока за бизнеса? Темата коментираха пред bTV бившият заместник-председател на КЕВР Еленко Божков, икономистът Щерьо Ножаров и бившият министър на земеделието, храните и горите Мирослав Найденов.

Още: Заради новите цени на газа и тока: Готви се поскъпване на хляба

КНСБ: Един човек се нуждае от 842 евро месечно за нормален живот, а тричленно семейство – от 1516 евро

Над 57% от работещите в България получават доходи под необходимите средства за нормална издръжка. Това показват последните изчисления на КНСБ. Според синдиката един човек, който живее сам, се нуждае от 842 евро чист месечен доход, а тричленно семейство с едно дете до 14 години – от 1516 евро.

Още: КНСБ: Един човек се нуждае от 842 евро месечно за нормален живот, а тричленно семейство – от 1516 евро

Идва данък "свръхпечалба" и за по-големите магазини за храни в по-малките градове

Идеята на управлението на Румен Радев за налагане на данък "свръхпечалба" почва да се разширява. Не само банките и големите финансови "играчи" - данъкът ще се събира и от по-малки компании. Това се вижда от решение на Министерския съвет на редовното му заседание, което тепърва трябва да бъде прието от парламента. Там обаче Радев има 131 депутати и може да приеме какъвто си иска закон. Решението обаче е замаскирано под благовидното до 200 евро ваучери за храна ще могат да се дават от работодателите.

Още: Идва данък "свръхпечалба" и за по-големите магазини за храни в по-малките градове

Сделката с Путин се проваля: Тръмп вероятно няма да получи никакъв руски дизел

Снимка: Getty Images

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Спорният ход на Доналд Тръмп да внася руски дизел в САЩ преди междинните избори, провели се на 3 ноември американско време, явно се проваля. Два от първите танкери, първоначално предназначени за Щатите, внезапно се отклониха от курса си. Очевидното отклонение се случи на фона на по-нататъшното влошаване на ситуацията с доставките на дизел в страната - нови данни показват, че запасите са спаднали под 100 млн. барела за първи път от повече от две десетилетия.

Още: Сделката с Путин се проваля: Тръмп вероятно няма да получи никакъв руски дизел

Тръмп загуби изборите и петролът поевтиня с 9 долара за една нощ, тенденцията се запазва и днес

Цените на петрола паднаха за четвърти пореден ден в четвъртък, 5 ноември, на фона на очакванията, че загубите, които Републиканската партия на американския президент Доналд Тръмп претърпя на изборите за Конгреса, може да намалят риска от по-нататъшна ескалация на войната на САЩ и Израел срещу Иран. На 3 ноември цената на европейския сорт "Брент" затвори при 103,6 долара, а само ден по-късно, след като резултатите от изборите станаха ясни, цената вече беше 94,62 долара за барел. Американският сорт WTI пък падна от 96,09 долара до 88,12 долара за същия период.

Още: Тръмп загуби изборите и петролът поевтиня с 9 долара за една нощ, тенденцията се запазва и днес

Малко след антирекорда: Еврото стигна почти месечен връх

На 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от около година и половина, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Постепенно единната европейска валута започна да се възстановява бавно. В началото на ноември тя започна с по-високи стойности в сравнение с последния работен ден през октомври, след което премина и ключовата психологическа бариера от 1,12 спрямо долара. А днес еврото е близо до най-добрите си постижения за последния месец.

Още: Малко след антирекорда: Еврото стигна почти месечен връх

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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