"Сините" герои се обединиха около едно мнение преди дербито с ЦСКА

Героите на Левски споделиха емоциите си след втората поредна победа в Лига Европа. "Сините" постигнаха минимален успех с 1:0 над полския Ягелония в мач от четвъртия кръг на втория по сила европейски турнир. Единственото попадение на Националния стадион "Васил Левски" бе дело на Стивън Стоянчов. 19-годишният нападател влезе от пейката в 62-а минута, а двайсетина минути по-късно се разписа с глава след центриране от корнер на друга резерва Давид Кусо.

Героят на Левски: Много приятна изненада за мен

Стоянчов бе много развълнуван и сподели: "Искам да благодаря на феновете за прекрасната атмосфера и подкрепа, която винаги сме получавали. Чувството е невероятно! Не мога да го опиша с една дума. Това е една много приятна изненада за мен. Конкуренцията е убийствена. Аз тренирам на 100% и когато имам възможност, ще я използвам. Ще бъде много тежък мач с ЦСКА. Излизаме концентрирани и се надявам да се поздравим с победа."

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Асистентът за попадението Давид Кусо разкри посланието на Веласкес , преди да го пусне в игра: "Докато загрявах, Веласкес ме извика и ми каза "давай енергията, наслаждавай се, бъди уверен". Това беше много ключово за нас. Той ни дава много увереност. Много съм щастлив, че дадох асистенция и че спечелихме. За нас това е страхотен шанс. Трябва да се учим от по-опитните. Те са играли в големи отбори. Да си млад в този отбор, на тази сцена, в този турнир е невероятно за мен. Щастлив съм да бъда тук. Готов съм за всичко, да играя. Една минута, пет минути - колкото трябва. Искаме да бъдем позитивни. Трябва да бъдеш готов. Уверени сме, че ще спечелим срещу ЦСКА и че можем да го направим. Искам да благодаря на привържениците."

"Себераздаването на целия отбор беше до последен дъх"

Стражът на "сините" Светослав Вуцов също даде мнението си след поредния успех на тима: "Смятам, че себераздаването на целия отбор беше до последен дъх. Това ни помогна, както и добрия колектив на терена. Няма как да не се радвам, тъй като той (б.р. - Стивън Стоянчов) е едно младо, което всеки ден работи да се развива, чака своя шанс и смятам, че го грабна по възможно най-добрия начин и все пак това е неговата работа. Щом сме спечелили, значи всичко е наред. Труден мач, но важен е крайният резултат и сме доволни. Нашите предварителни очаквания са всеки мач да играем за победа. Сега се насочваме към българското първенство, защото в неделя ни предстои много важен мач. Дава самочувствие дотам, че Европа си е Европа, българското първенство си е българското първенство."

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