В Гърция правят всичко възможно да задържат Кирил Десподов

Кирил Десподов и гръцкия тим ПАОК Солун са на път да подновят договора си. Двете страни вече са постигнали разбирателство относно финансовите параметри на новото споразумение, но все още имат различия по неговата продължителност, съобщават гръцките медии. Според информация на спортното радио Sport FM българското крило предпочита да подпише за още две години, което би му осигурило по-голяма сигурност за бъдещето.

Разминаването в преговорите между Кирил Десподов и ПАОК

Ръководството на ПАОК обаче обмисля вариант за договор 1+1 години. От гръцкия клуб са склонни клаузата за евентуално удължаване на споразумението с още един сезон да бъде обвързана с взаимното съгласие на двете страни, а не да остане еднолично решение на клуба. Преговорите продължават, като Десподов е сред футболистите, на които ПАОК разчита за развитието на отбора през следващия период.

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29-годишният българин пристигна в Солун през лятото на 2023 г. и постепенно се утвърди като важна фигура в офанзивната игра на тима. Настоящият му договор е до 30 юни 2027 г., но ръководството вече е започнало разговори с футболиста и неговите представители, за да изясни бъдещето му своевременно.

През последните дни в гръцките медии се появиха информации за евентуално завръщане на Десподов в ЦСКА като свободен агент през лятото на 2027 г. Засега обаче приоритетът на българина е да се възстанови напълно след операцията на големия пръст на десния крак и отново да бъде на разположение на старши треньора Алесио Лиши.

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