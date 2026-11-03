Още два корабни контейнера - единият заседна, другият плува край Синеморец

Късно снощи морето изхвърли още един корабен контейнер край Синеморед. Днес бе забелязан и трети корабен контейнер да се приближава към брега край Синеморец. Той се носи по повърхността на морето и вече е на по-малко от километър от сушата, предава кореспондентът на БГНЕС. Засега не е ясно какво е съдържанието му. Вторият корабен контейнер - цистерна, бе изхвърлен от морето. Този път в северната част на село Синеморец, предаде БГНЕС. Късно снощи морето е изхвърлило втори контейнер-цистерна край Синеморец в местността "Корабите”. Районът веднага е бил обезопасен и се охранява от “Гранична полиция“. По информация на Областна управа цистерната е празна и няма опасност от замърсяване на околната среда. Още: Литиево-йонни батерии, строителни материали, корозивни течности и киселини: Какво точно е превозвал потъналият контейнеровоз Областният управител на Бургас Дико Диков заяви, че цистерната е застопорена. "В момента, при тези условия, нищо не можем да направим. Ще чакаме да се успокои морето. Дори водолази да влязат, има опасност за здравето и живота им", заяви Диков.

Ще го изтеглят, когато времето позволява

Снимка БГНЕС

Наблюдението ще продължи в следващите 2 или 3 дни. Контейнерът ще бъде изтеглен с малък плавателен съд, тъй като е празна, стана ясно от думите на областния управител. Колкото до първия контейнер, който вчера бе открит край Лозенец, той остава заклещен в скалите. Създадена е орагнизация със съдействието на Военноморските сили и армията. Още: Забелязаха контейнер в морето край Царево, институциите са на крак Предполага се, че контейнерите са част от товара на потъналия край Варна контейнеровоз “Contship Jet“. Припомняме, че контейнеровозът CONTSHIP JET беше ударен от три дрона на 28 срещу 29 октомври в изключителната икономическа зона на България в Черно море на около 16 морски мили от нос Калиакра. На борда избухна пожар и плавателният съд получи тежки пробойни. Плавателният съд е бил натоварен с 421 контейнера, като около 20 от тях са паднали зад борда и дрейфуват в морето. По малко от 24 часа по-късно корабът потъна заедно с товара си. Още: Франция подсказа със снимки на българските власти какво да гледат от атаката срещу кораба край Калиакра (ВИДЕО)