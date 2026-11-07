Трагична развръзка: Откриха телата на петима моряци на ударения от дрон кораб "Wine Trader"

Телата на петима моряци са открити на закарания за ремонт във Варна кораб "Wine Trader", научи БНР. Корабът беше ударен от дрон на 15 октомври в румънски териториални води. Телата са открити при огледите на плавателния съд. Седем души от екипажа бяха в неизвестност след инцидента, а няколко души бяха спасени.

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Припомняме, че танкерът "Wine Trader", който беше поразен от дронове във водите на Румъния миналия месец, бе приет за ремонт във Варна в неделя. Корабът беше провлечен до района на Варна от плаващия под флага на Сиера Леоне Влекач Oceanus M, пише maritime.bg.

"Wine Trader" беше ударен на 13 морски мили източно от Сулина само два дни след втората атака в български води, при която бяха атакувани корабите "Chelsea 3" и "HS Dignity". Търговският кораб бе поразен с три руски дрона "Геран".

Последната атака в български води беше на 28 октомври, когато контейнеровозът "Contship Jet" беше ударен от три дрона край Калиакра. От началото на октомври пет кораба са поразени в български води.