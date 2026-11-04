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Международното право ни пречи да унищожаваме дронове в икономическата ни зона в Черно море: Думи на военния министър

04 ноември 2026, 9:00 часа 586 прочитания 0 коментара
Снимка: СБУ
Международното право ни пречи да унищожаваме дронове в икономическата ни зона в Черно море: Думи на военния министър

България не може да наруши международното право - с тези думи министърът на отбраната Димитър Стоянов се оправда в сутрешния блок на БНТ защо не сме предотвратили поне последната засега успешна атака с морски дронове срещу търговски кораб в изключителната ни икономическа зона. Припомняме, че стана кристално ясно, че френски разузнавателен самолет е засякъл морските дронове, които потопиха контейнеровоза "CONTSHIP JET", плаващ под либерийски флаг, но всъщност гръцка собственост - т.е. на компания в съседна на България държава. При това информацията за дроновете е дошла около час преди самия удар - ОЩЕ: Гръцки е контейнеровозът, който потъна край Калиакра

Стоянов отхвърли всякакви варианти, теории и обяснения, че дроновете са могли да бъдат унищожени предварително. Точно същото по същество каза и началникът на националната ни отбрана адмирал Емил Евтимов наскоро - Евтимов е в оставка. Адмиралът също твърди, че процедурата за реакция била различна, защото икономическата ни зона в Черно море не е част от териториалните ни води. Но на този фон официално България разследва кой "непозволено" потопи контейнеровоза - ОЩЕ: 

Съвсем друг е въпросът с какво можем да спираме морски дронове, имаме ли техниката и човешката експертиза да го правим - в този аспект Димитър Стоянов определи още като "абсолютна лъжа" твърденията, че Румъния щяла да вдигне собствените си изтребители, за да унищожат морските дронове в Черно море, ако България я беше помолила. Военният министър посочи още, че атаките с дронове срещу Румъния не са спирали.

Всички снимки, материали и отломки от дроновете са предоставени на български партньори и съюзници. Все още се чака разследването затова откъде са дроновете, като за окончателна информация се очаква Военна прокуратура.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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