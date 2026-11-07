"Фон дер Лайен не ни е инстанция, няма да се изповядваме": Христов отказва да докладва на Брюксел за дроновете

Българското правителство не се подава на форсажи. Ние не чувстваме Фон дер Лайен като инстанция, пред която трябва да се изповядваме. Когато имаме данни, ще кажем това, което сме констатирали. Не можем на базата на хипотези и логични догадки да оформяме държавната позиция. Защото от държавната позиция зависи как ще бъдем възприети в международен план. Ние може да влезем във военен конфликт заради подобни лекомислени действия. Този коментар направи в ефира на БНТ вицепремиерът Иво Христов във връзка с предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и въпросите около дроновете, засечени в близост до българското крайбрежие.

Христов заяви, че правителството няма да променя позицията си под външен натиск и ще се придържа към заключенията на експертите.

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"Бюджет 2027 е по-добър от предходните"

Относно Бюджет 2027 той категорично заяви, че новата бюджетна рамка е по-добра от предходната, тъй като включва конкретни социални и икономически политики. Христов посочи увеличаването на данъчните облекчения за родители и въвеждането на ново облекчение за семейства с деца.

По темата за втория пенсионен стълб Христов заяви, че според него гражданите трябва да имат право сами да избират къде да бъдат насочвани осигурителните им средства. Той обаче уточни, че не може да коментира разговорите между Министерството на финансите и Европейската комисия.

Вицепремиерът отхвърли обвиненията, че правителството не предприема реформи. Той посочи, че ограничаването на бюджетния дефицит, съкращаването на държавните разходи и административната реформа са сред основните приоритети.

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"Този бюджет предвижда ограничаването на дефицита до едни приемливи нива, предвижда ограничаване на държавните разходи, които рязко нараснаха през последните години, предвижда и административна реформа. Ние съкращаваме немалко хора, като само в МВР са близо 2000 души. Оптимизираме администрацията, за да ограничим харчовете и да я направим по-функционална", аргументира се той.

Христов отхвърли възможността в България да се стигне до мащабни протести по подобие на тези във Франция. Според него няма необходимата социална основа за подобно недоволство, въпреки опитите на опозицията да нагнетява напрежение.