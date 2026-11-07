Мисия на НАТО в Черно море: Без мини, но с унищожени дронове

При последната мисия на противоминната група на НАТО в Черно море, която е под командването на българските Военноморски сили, не са открити мини, но са унищожени няколко дрона, като това е станало от български водолазни екипи. Това съобщи капитан първи ранг Петър Димитров, командир на Военноморската противоминна група в Черно море. Открити са и много останки от дронове, които са били определени като безопасни и взети на борда на корабите.

По думите му задачите на групата са да осигуряват в максимална степен, която е по техните сили, безопасността на корабоплаването.

ОЩЕ: Международното право ни пречи да унищожаваме дронове в икономическата ни зона в Черно море: Думи на военния министър

"Все още задачата за борба с дронове не е разписана в Меморандума за разбирателство между трите държави, но по подразбиране групата трябва да осигурява в максимална степен безопасността на корабоплаването и не може да подминава този тип заплахи", каза Димитров.

В рамките на мисията се провежда и българо-румънското учение "Посейдон". "На пирса са 6 кораба. В учението участие ще вземат над 450 човека, както и сили и средства от ВМС на Румъния, Турция, Белгия, Франция, а отчасти и от Гърция, както и от военноморското командване на НАТО в Нортууд, Великобритания“, обясни капитан Димитров пред БНР.

Учението ще продължи до 14 ноември, като корабите ще бъдат на море от 10-и до 13 ноември.

По-рано стана ясно, че телата на петима моряци са били открити на закарания за ремонт във Варна кораб "Wine Trader". Корабът беше ударен от дрон на 15 октомври в румънски териториални води. Телата са открити при огледите на плавателния съд. Седем души от екипажа бяха в неизвестност след инцидента, а няколко души бяха спасени.

ОЩЕ: Трагична развръзка: Откриха телата на петима моряци на ударения от дрон кораб "Wine Trader"

Последната атака в български води беше на 28 октомври, когато контейнеровозът "Contship Jet" беше ударен от три дрона край Калиакра. От началото на октомври пет кораба са поразени в български води.