Визита, обгърната в мъгла: Фон дер Лайен идва в България, дори еврокомисарите не знаят

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България и Румъния следващата седмица - на фона на поредицата от атаки с дронове срещу кораби в Черно море, които засилиха напрежението в областта на сигурността по източния фланг на НАТО. Според трима служители на ЕК, запознати с плановете и цитирани от Politico, се очаква Фон дер Лайен да посети и двете държави след участието си в климатичната конференция COP в Турция.

Като цяло обаче детайлите около визитата ѝ са забулени в мъгла.

„В момента това е най-смъртоносният морски маршрут в света“, казва за Черно море един от неназованите служители.

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Най-малко 7 търговски кораба ударени от дронове в Черно море през октомври

Миналия месец в Черно море най-малко седем търговски кораба са били ударени от дронове, в резултат на което двама моряци са загинали, а най-малко 25 са в неизвестност. Атаките, за които Румъния обвинява Русия, пренесоха насилието от войната на Москва в Украйна опасно близо до територията на НАТО.

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Румъния предупреди, че ударите са част от ескалиращата агресия на Русия срещу Украйна, докато България не стигна дотам да обвини официално Москва - вместо това от правителството на Румен Радев посочиха, че дроновете идват от „източна посока“. Министър-председателят ни дори ядоса политици и анализатори в Румъния, защото, едва ли не, я разкритикува за ясното посочване на Руската федерация като агресор. Самият Радев твърди, че думите му са били разтълкувани по неправилен начин.

В нашата изключителна икономическа зона бяха поразени пет кораба, като последният случай е свързан с CONTSHIP JET край нос Калиакра. В северната ни съседка обаче имаше плавателен съд, който бе ударен в самите териториални води на Румъния.

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Притесненията за сигурността достигнаха българските брегове отново днес, в петък, когато местен жител откри дрон, изхвърлен на брега близо до град Шабла. Изглежда, че летателният апарат е бил изхвърлен от морето, заяви кметът на общината Мариян Жечев. Произходът на дрона и дали той е свързан с неотдавнашните атаки срещу търговското корабоплаване, все още не са установени, но Жечев твърди, че на безпилотната машина пишело "Шахед" - клас ирански дронове, с които Русия атакува Украйна.

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Някои еврокомисари дори не знаят за визитата на Фон дер Лайен

Подробностите за маршрута на Фон дер Лайен остават оскъдни, като кабинетите на някои европейски комисари дори не са осведомени за планираното пътуване. Не е ясно също така дали тя ще бъде придружена от някой друг, например председателя на Европейския съвет Антонио Коща или върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас, пише Politico.

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Плановете идват в момент, когато съюзниците от НАТО засилват наблюдението над Черно море след атаките срещу търговски кораби. Във вторник над региона са били забелязани италиански, британски и американски разузнавателни самолети, които са провеждали едновременни мисии, докато Франция удължи разполагането на морски патрулен самолет в Румъния.

Влошаващата се ситуация със сигурността също подтиква към дипломатически усилия за защита на търговското корабоплаване. В изказване по време на съботната среща на външните министри от Г-20 в Атланта американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Индия и Турция са представили предложения за подпомагане на корабите, превозващи зърно, да плават безопасно в Черно море на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна.

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