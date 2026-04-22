Станислав Генчев е аут от Локомотив София, бивш треньор на ЦСКА е фаворит за поста му

Дните на Станислав Генчев като треньор на Локомотив София приключиха. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите специалистът е подал оставка, която след доста дълги разговори е била приета от ръководството на клуба. Той все пак се е разбрал с шефовете, че ще води отбора в предстоящия първи мач от плейофите в шампионата срещу Септември София, а след това ще си събере багажа.

Собственикът на клуба на два пъти е отказал да приеме оставката на Генчев

Станислав Генчев е подал оставка още след загубата от Ботев Враца в последния кръг от редовния сезон на Първа лига. Тя обаче не е била приета от собственика на Локомотив Веселин Стоянов. В началото на тази седмица наставникът е извел отбора за тренировка, като се е сбогувал с играчите. Последвал е нов дълъг разговор с боса на „железничарите“, който отново е отказал да приеме оставката на Генчев. В крайна сметка двете страни са се разбрали младият специалист да води тима срещу Септември София, след което да напусне.

Александър Томаш може да поеме Локомотив София

Очаква се Локомотив София да доиграе сезона с временен треньор, а през лятото да се търси постоянен наставник. Фаворит №1 за поста на Станислав Генчев е бившият треньор на ЦСКА Александър Томаш. В момента той е свободен и може веднага да започне работа. Има вариант тимът да бъде поет и от чужд специалист, но той е много малко вероятен, тъй като шефовете на Локомотив предпочитат българин да води отбора.

