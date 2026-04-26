Наско Сираков критикува новото правило на БФС: И аз търся българи, но няма достатъчно добри за Левски

Президентът на Левски Наско Сираков гостува в родния си град Стара Загора навръх 64-тия си рожден ден по случай тържествата за 110 години Берое и 40 години от спечелената титла. Легендата на българския футбол коментира новото правило на Българския футболен съюз, което задължава всички клубове от елита да започват с минимум един българин до 23 години, който да е на терена поне 45 минути. Според Вълка то само ще оскъпи цената на родни играчи, но няма да повичши качеството.

Сираков: Колко футболисти са излезли от школата на Лудогорец? Нула.

“Ако имам 20 деца да играят в първия отбор, ще играят всичките. Ако нямам, търся от чужбина. Не ми харесва това, което става в Берое. Силно се съмнявам, че Берое ако играе само с българи, ще се задържи една година в „А“ Група“, започна Сираков.

“Търся българи и винаги съм търсил, но не мога да намеря такива, които да играят на това ниво в Левски, а искам да го направа още по-добър. Българите с това правило, което въведоха от БФС, само ще им оскъпят цената, а качество няма да има. Докато в България не се направи 10-годишна програма за развитието на детско-юношеския футбол, и то да я направят хора от чужбина с развити школи, няма да заработи", смята Вълка.

"Лудогорец от 10 години има може би най-добрата школа. Колко футболисти са излезли от тази школа? Нула. Харчат се милиони, евала им правя на ръководството, но не са изкарали нито един играч, защото гонят високи цели“, акцентира легендарният нападател.

“Тук-таме се появява някой талант и му се радваме сякаш се е родил Господ. Франция, след като ги бихме 1993 година, направиха 10-годишна програма. След три години станаха европейски шампиони, след пет – световни. Същата работа и с Германия“, завърши президентът на Левски.

