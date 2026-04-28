Фаворит за Първа лига се отдалечи от промоцията: босът с обръщение към феновете

28 април 2026, 14:52 часа 535 прочитания 0 коментара
Снимка: ФК Фратрия
Един от фаворитите за промоция в Първа лига Фратрия се отдалечи от възможността да играе в елитното ниво на българския футбол от следващия сезон. “Братлетата“ направиха равенство 2:2 с дубъла на ЦСКА и се отдалечиха на 6 точки от първия във Втора лига Дунав Русе. Двата отбора са изиграли по 28 мача, а до края на сезона им остават още 4, като единият ще е директен сблъсък във Варна.

Босът на Фратрия Виктор Бакуревич излезе с обръщение към феновете след равенството с дубъла на ЦСКА: “Винаги съм се отнасял към своите „деца“ с повишена критичност. Вероятно съм научен на това още от детството, защото когато учех в училище, майка ми беше моя учителка по физика и колкото и да се стараех, никога не получавах високи оценки. Не знам дали това е било добре или лошо – времето показа. Бях критичен към себе си. Винаги съм се гледал в огледалото и съм си задавал въпроса какво съм направил и какво мога да направя по-добре.

Но днес не искам да забравя нашия отбор. Защото ние се стараехме. Защото нашите момчета – а аз се отнасям към тях като към свои деца – наистина се стараеха, наистина искаха да победят. Просто не се получи. Това е спорт, това е футбол. Не винаги става това, което искаш. Благодарен съм им. Шансовете остават. Ще се борим до край – сигурен съм в това. Благодаря ви, момчета, че излязохте на терена и се раздадохте. Всички го видяха. Аз го видях. Вие го почувствахте. Остават четири мача – само 360 минути, в които трябва да играем като истински гладиатори. Благодаря ви“.

Николай Илиев
