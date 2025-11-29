Има 6 силни "ЗА", но и 3 мощни "ПРОТИВ" това Левски да отиде в ръцете на Шолак

Тази есен темата за смяната на собствеността в Левски отново излезе на дневен ред, а покрай нея изплува името на Драган Шолак - човек, който прояви интерес към "сините" и преди 2-3 години. Този път обаче феновете на тима не изглеждат поласкани от тази заявка на един от най-богатите сърби. И може би има защо, въпреки че Шолак е на "ти" с футбола, както и с финансите.

Actualno.com и Sportlive.bg събра няколко довода "ЗА" и "ПРОТИВ" това вторият по брой титли в България клуб да премине в ръцете на бизнесмена. И все пак, и с тях е трудно да се прецени що за човек и управленец е сърбинът, но ако с този бюджет и тези ръководители Левски води почти цял полусезон в Първа лига, то може би парите на Шолак не са крайно наложителни на "Герена", поне от гледна точка на това, че може би нов собственик би променил изцяло начина, по който работи този клуб. За добро, или пък за зло...

"ЗА"

1. Шолак е богат - твърди се, че притежава около 1,7 милиарда долара.

2. Успешен бизнесмен е - създава преди 25 години "Юнайтед Груп" - компания, занимаваща се с телевизионни права, телекомуникационни услуги, медии. Годишните ѝ приходи са около 3 милиарда евро.

3. Води се политически неутрален - в Сърбия се превръща във "враг" за държавните медии, тъй като те пожелават да получат контрол върху спорта и правата върху него в страната ("конкретно Telekom Srbija"). На своя страна противниците на живущия в Словения магнат имат президента Александър Вучич и управляващата Сръбска прогресивна партия. "Примката" се затяга особено през 2022 година.

4. Главни редактори, работещи в "Юнайтед Груп", изразяват притеснения след уволнението на Шолак от компанията, която той сам е създал. Те се притесняват дали поверените им медии ще продължат да следват линията на независимата журналистика, тъй като сърбинът е бил "последователен и принципен защитник на независимата журналистика на Балканите". Поради тази причина те се обръщат към международни и европейски журналистически институции с писмо.

5. Създадената от него компания притежава близо 50 телевизионни канала в Европа, което би могло да повиши престижа на Левски и да им гарантира битка за по-добър дял от телевизионните права в България.

6. Шолак е съвсем запознат с футбола във всеки аспект, тъй като е основен инвеститор в компанията "Спорт Репъблик", която притежава четири клуба в Европа и Африка - Саутхемптън (Англия), Валансиен (Франция), Гьозтепе (Турция) и Мали Коура (Мали).

"ПРОТИВ"

1. Ако започнем от последната точка в списъка "ЗА", този "плюс" е почти толкова и "минус", защото "Спорт Репъблик" е във футбола от 3 години общо взето. Това не е достатъчно като опит.

2. И ако продължим в тази линия, ще стигнем до извода, че само 1 от трите (за четвъртия е твърде рано да се коментира, придобит е едва тази година, бел.ред.) отбора вървят нагоре в развитието, поне откъм резултати. Когато Шолак взема Саутхемпън, отборът е във Висшата лига. Сега "светците" са на 13-о място в Чемпиъншип. С Валансиен ситуацията е подобна - когато стават собственост на неговата компания, те са били в Лига 2, а сега са 12-и в Третото ниво на френския футбол.

Единственото изключение е Гьозтепе, който с Шолак стигна до промоция в турския елит и в момента е на пето място. Тимът от Измир е воден от добре познатия в "сините" среди Станимир Стоилов.

3. Незнайно по каква причина, но сърбинът бе уволнен от Борда на създадената от него "Юнайтед Груп" тази пролет. С него си тръгна и довереният му човек Виктория Боклаг (изпълнителен директор на групата). Според засегнатите причина за това е желанието им да си получат полагаеми бонуси в размер на около 200 милиона евро.

Шолак реагира, като заведе дело срещу мажоритарния собственик - "BC Partners"(Лондон) за неправомерно уволнение, но не сполучи при първи опит. Това, малко или много, е управленски провал, който не може да не плаши левскарската общност.

Автор: Адриана Димитрова