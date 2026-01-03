Футболист на Добруджа е критикувал Орела още преди да си тръгне

Полузащитникът Алмин Куртович на новака в Първа лига Добруджа е критикувал вече бившия треньор на отбора Атанас Атанасов. В интервю за издание от родната му Словения той говори за това как методите на Орела са остарели и не съвпадат със съвременния футбол. Според Куртович липсата на комуникация и тактическа работа е една от основните причини за трудностите на клуба. Интересно е да се отбележи, че халфът е дал интервюто още преди Атанасов да се раздели с Добруджа.

Алмин Куртович: „В един момент просто се отказах да търся отговори“

Алмин Куртович се присъедини към Добруджа през лятото, като се надяваше да възроди кариерата си в новака. Но споделя, че първият полусезон е бил много разочароващ за него. Той записа едва 51 минути в три мача в Първа лига, като дори не е получил обяснение за ролята си в клуба. Ето какво е казал словенският халф в интервюто: „Опитвах да говоря с треньора, но той почти не комуникира. Няма обяснения, няма разговори. В един момент просто се отказах да търся отговори. Когато имаш възрастен треньор, често се случва това – идва и казва: „Ето топката, играйте“. Това е футбол отпреди 40 години. Няма тактика, няма идеи, няма развитие“.

Куртович критикува и липсата на ротации при Атанасов

Така най-сериозната критика на Куртович към Атанасов остава тази към методите на треньора от старата школа – както към тренировъчния процес, така и към тактическата подготовка. Словенецът добави още: „Треньорът се държи за една и съща единайсеторка, независимо как играем. Това убива мотивацията“. Добруджа е на последното 16-то място в Първа лига след края на първия полусезон с 12 точки – 3 победи, 3 равенства и 13 загуби. „Жълто-зелените“ ще се борят да не изпаднат от елитното ниво на родния футбол до края на сезона.

