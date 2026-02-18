Лоши новини: Левски е без две от звездите си преди сблъсъка на върха в Първа лига

Лидерът във временното класиране на Първа лига Левски има сериозен кадрови проблем преди мачът срещу ЦСКА 1948. Сблъсъкът е от изключителна важност и за двата отбора, тъй като „сините“ оглавяват първенството, а „червените“ са един от преследвачите. В момента разликата между двата тима е 10 точки. Проблемът за Левски се изразява в липсата на двама ключови играчи – Кристиан Макун и Мустафа Сангаре.

Кристиан Макун и Мустафа Сангаре са отсъствали от тренировката на Левски

Кристиан Макун продължава да е вън от групата за Левски, след като не взе участие и в мача срещу Ботев Пловдив от последния кръг на Първа лига. Мустафа Сангаре е другият играч, който не взе участие в първата тренировка на „сините“ преди важното гостуване на третия в класирането ЦСКА 1948. Нападателят остана резерва срещу Ботев Пловдив, но влезе от скамейката на мястото на новото попълнение Хуан Переа.

Левски победи ЦСКА 1948 с 2:1 на „Герена“

От Левски се надяват и двамата да бъдат налични за гостуването в Бистрица, тъй като се очаква мачът да не бъде изобщо лесен за „сините“. В първата за сезона среща между двата отбора ЦСКА 1948 се представи доста достойно на „Герена“, но все пак Левски взе победата с 2:1. Към момента „сините“ са на върха в Първа лига с 50 точки от 21 мача – 16 победи, 2 равенства и 3 загуби. От своя страна „червените“ са трети с актив от 40 пункта – 10 победи, 7 равенства и 2 загуби.