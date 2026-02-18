Правителството на Гюров:

Спрягат още двама българи за нов треньор на Ботев Пловдив

През последната седмица станахме свидетели на нови раздели между отбори и техните треньори в Първа лига. Един от най-именитите български мениджъри в момента Димитър Димитров-Херо се раздели по взаимно съгласие с Ботев Пловдив след само три месеца в клуба. Тази раздяла беше сред по-изненадващите, тъй като „канарчетата“ чакаха Херо около месец, за да поеме официално отбора. Откакто двете страни се разделиха, много имена бяха спрягани за нов треньор на Ботев Пловдив.

Спряганите за нов треньор на Ботев Пловдив вече са 7

Списъкът с потенциални имена за нов старши треньор на Ботев не спира да се разширява. По-рано през седмицата излезе информация, която свързваше цели 5 имена с позицията начело на „канарчетата“. Става въпрос за треньори, които са преминали през Левски, ЦСКА, Лудогорец и дори националният отбор на България. Петимата кандидати бяха Стамен Белчев, Георги Дерменджиев, Ивайло Петев и Александър Томаш.

Димитър Димитров-Херо

Новите имена в с-писъка на Ботев са Валентин Илиев и Ясен Петров

Е, вече има още 2 нови имена в списъка с потенциални нови треньори на Ботев Пловдив. Те са Валентин Илиев и Ясен Петров. Последният изглежда като най-малко вероятният да застане начело на „канарчетата“, тъй като Петров води Добруджа от скоро и върши добра работа начело на отбора от Добрич – „жълто зелените“ победиха Септември София с 3:0 и направиха равенство 0:0 като гост на 10-тия в Първа лига Ботев Враца. Валентин Илиев пък е треньор на дубъла на ЦСКА.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
