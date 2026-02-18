Излишен в Левски бързо-бързо си намери нов отбор

Лидерът в Първа лига Левски направи добра зимна селекция, като освен че привлякоха нужните нови попълнения, „сините“ се разделиха с някои футболисти, които не им вършеха работа. Един от тях беше Фабио Лима. Само преди дни 29-годишното крило разтрогна договора си с Левски, а вече си е намерил нов отбор. Става въпрос за бразилския Жувентуде, който се намира във втората дивизия.

Бързо-бързо след като разтрогна договора си с Левски по взаимно съгласие, Фабио Лима си намери нов отбор. Бразилецът ще се завърне в родината си, като ще играе за втородивизионния Жувентуде. Крилото вече е пристигнало в Кашиас до Сол, за да подпише с отбора. Сезонът във второто ниво на бразилския футбол започва след повече от месец – на 21 март. А в края на февруари Жувентуде ще играе полуфинал в регионалния шампионат Гаучо срещу Гремио.

Лима вкара само 4 гола за 2 години в Левски

Фабио Лима ще пристигне в бразилския отбор като заместник на Ги Тешейра и Марлон, които са били трансферирани в унгарския Залаегерсек. Крилото беше привлечено от Левски през зимата на 2024 г., отново от бразилски отбор, срещу 200 000 евро. За престоя си на „Герена“ Лима записа 51 мача, като отбеляза едва 4 гола и даде само 3 асистенции. През настоящия сезон той записа малко над 750 минути, в които нито се разписа, нито подаде за гол. Така напълно изгуби доверието на треньора на Левски Хулио Веласкес и прекрати договора си.

