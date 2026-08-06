Кабинетът "Радев":

Голмайсторът на ЦСКА 1948: Показахме стойностно лице! Пожелавам успех на Левски и на другия ни евроучастник

06 август 2026, 0:06 часа 603 прочитания 0 коментара

Голмайсторът за ЦСКА 1948 при равенството 1:1 срещу Панатинайкос в Атина - Георги Русев, заяви, че е бил задължен да вкара в срещата от третия кръг на квалификациите за Лигата на конференциите. Той получи подаване от Ектор Куеяр на чиста позиция за гол, макар и първоначалното желание на съотборника му да бе да стреля. Тъй като не намери добре топката, Куеяр асистира за Русев, който успя да изравни.

Георги Русев с коментар след мача с Панатинайкос

"При попадението направихме добра атака от наша страна, топката ми дойде на удобна позиция и бях задължен да вкарам. Имах още една добра възможност, вратарят направи добро спасяване. Дано не съжаляваме за пропуските", заяви Георги Русев след мача.

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Георги Русев

"Панатинайкос владееше повече топката, но ние създадохме доста ситуации пред тяхната врата и можехме да отбележим още един гол. Не мисля, че има значение кой е фаворит или не. Те са много класен отбор, но ние показахме едно стойностно лице и мисля, че трябва да се гордеем с него", каза още той.

Русев поздрави Левски и пожела успех на другия български евроучастник

"Искам да поздравя и Левски за невероятното им представяне до момента в Шампионската лига и им пожелавам да се класират. Пожелавам успех и на другия евроучастник утре. Надявам се и ние да се класираме напред. Ще направим всичко възможно", завърши Георги Русев, който е и бивш футболист на Лудогорец.

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ЦСКА Левски Георги Русев ФК ЦСКА 1948
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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