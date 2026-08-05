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"Най-лошите два часа от живота ми": Силни турбуленции превърнаха полет на Air India в истински кошмар (ВИДЕО)

05 август 2026, 22:39 часа 311 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay.com
"Най-лошите два часа от живота ми": Силни турбуленции превърнаха полет на Air India в истински кошмар (ВИДЕО)

Полетът от Пукет до Делхи на 4 август внезапно губи около 90 метра височина. Пасажерите, които не са закопчали предпазните си колани, са хвърлени във въздуха и върху горните багажни рафтове. Според доклада, тринайсет пасажери и четирима членове на екипажа са ранени.

Самолетът каца безопасно, а инцидентът е се разследва. Една пасажерка пише, че хората са били хвърлени от седалките си, удряли са главите си и са претърпели наранявания. Съобщението ѝ след изпитанието: винаги дръжте предпазния си колан закопчан, дори когато знакът показва, че това не е задължително. Тя добавя, че това са били най-дългите и тежки два часа от живота й. 

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самолет пасажери турбуленции
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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