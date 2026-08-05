Капитанът на сензацията в Първа лига е аут за месец

Капитанът на сензацията от началото на сезона в Първа лига - Спартак Варна, Деян Лозев ще бъде извън терена поне до началото на септември заради сериозно разтежение, стана ясно днес след като футболистът мина втори независим преглед. Лозев се контузи на първата тренировка след победата с 3:0 над Черно море в градското дерби, като е получил разтежение на аддуктора на десния крак.

Деян Лозев е контузен

И двата прегледа са показали, че разтежението е доста сериозно и до 10 дни той няма да започне дори леки тренировки, а ще минава рехабилитация и курс с инжекции. Лозев пристигна през януари 2025-а година в Спартак и бързо се утвърди като един от лидерите на отбора, а беше избран и за капитан на тима. Съвсем наскоро подписа и нов договор до юни 2028-а година. През изминалия сезон пък имаше важна роля за запазването на елитния статут на „соколите“, след като Спартак се спаси от изпадане.

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Спартак Варна е сезнация в Първа лига

Опитният футболист играе като десен защитник, но също така може да се представя на високо ниво и като десен полузащитник. Спартак Варна е сензацията от началото на сезона в Първа лига. "Соколите" са на трето място след изиграването на първите три кръга, в които записаха 2 победи и 1 равенство. Деян Лозев изведе Спартак с капитанската лента в първите 2 мача преди да се контузи и изигра пълни 90 минути в равенството 2:2 с ЦСКА 1948 и победата с 3:0 над Черно море.

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