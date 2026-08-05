Приключение на покрива: Допамин за 5 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Хубаво е, че светът е пълен с добри и милосърдни хора:
Taşındıkları yeni evde bir kedinin çatıda mahsur kaldığını fark eden gençler, kediyi ütü masasıyla böyle kurtardı. pic.twitter.com/mn9GSga4Es— Aykırı (@aykiri) July 30, 2026
Пълен непукист! Допамин за неделя
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