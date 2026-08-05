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Приключение на покрива: Допамин за 5 август

05 август 2026, 22:30 часа 395 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Приключение на покрива: Допамин за 5 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Хубаво е, че светът е пълен с добри и милосърдни хора:

Пълен непукист! Допамин за неделя

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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