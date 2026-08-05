Радар за икономика: Най-важните новини на 5 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 5 август 2026 г.

Правителството предлага пак да може да изнасяме нефтопродукти

Правителството на Румен Радев прие решение за внасяне в Народното събрание на предложение за отмяна на парламентарното решение от 31 октомври 2025 г., с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. С предложението се предвижда Народното събрание да отмени тази временна мярка. Тя в момента обхваща износа и вътреобщностните доставки на някои видове нефтопродукти, включително дизелово гориво със и без биодобавка, керосин, индустриални горива и средни масла от битуминозни минерали.

Още: Правителството предлага пак да може да изнасяме нефтопродукти

Ще има ли "служене" на Радев към Георги Гергов? Гълъб Донев решава съдбата на Пловдивския панаир

Върховният касационен съд (ВКС) е дал на 29 юли 7-дневен срок на министъра на финансите Гълъб Донев да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавния интерес в собствеността на Международен панаир – Пловдив. Според върховните магистрати именно министърът на финансите, а не икономическият, е компетентният орган да представлява държавата по казуса. Той трябва да заяви и дали потвърждава всички процесуални действия, извършени досега от Министерството на икономиката.

Още: Ще има ли "служене" на Радев към Георги Гергов? Гълъб Донев решава съдбата на Пловдивския панаир

Пазарът на труда се свива: Търсят се все по-малко хора, транспортът, строителството и IT секторът най-засегнати

Обявите за работа намаляват със 7% през юли, а спадът обхваща почти всички сектори. Това сочи анализ на JobTiger по отношение на проблема със свиването на пазара на труда.

Още: Пазарът на труда се свива: Търсят се все по-малко хора, транспортът, строителството и IT секторът най-засегнати

Снимка: iStock

Еврото записа месечен рекорд спрямо долара

След като на 30 юли курсът на еврото се качи над границата от 1,15 спрямо щатския долар, а ден по-късно отбеляза рекордни стойности за последния един месец (1,1534) към американската валута, единната европейска валута продължава да се движи над тази психологическа граница вече пети пореден ден. Нещо повече - еврото подобри рекорда за последния месец, достигайки до курс 1,1535 спрямо долара към 9:30 ч. наше време сутринта на 5 август.

Още: Еврото записа месечен рекорд спрямо долара

Сагата с Ормуз рязко промени ситуацията с цените на петрола

Цената на петрола се понижи в азиатската търговия в сряда, 5 август - досега инвеститорите изчакваха да видят дали усилията за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран и за възстановяване на корабоплаването през блокирания Ормузки проток отбелязват напредък. Към момента на пазара цари оптимизъм, което обяснява новия спад в цените. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се понижиха с 0,6% до 78,88 долара за барел в началото на търговията. Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) паднаха с 0,75% до 75,20 долара за барел.

Още: Сагата с Ормуз рязко промени ситуацията с цените на петрола