Това може да са извънземни: Украински учени откриха над 20 НЛО на Луната

Украински астрономи твърдят, че са открили възможни доказателства за съществуването на технологично напреднала извънземна цивилизация, съобщава изданието Science.

Извънземни ли са това?

Учени от Главната астрономическа обсерватория на Националната академия на науките на Украйна съобщиха, че през последните два месеца са наблюдавали над 20 неидентифицирани обекта на Луната. Размерът на някои от тях се оценява в диапазона от 25 до 40 км.

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Астрономите съобщават, че са открили две групи НЛО на Луната: „атмосферни“ обекти, които изглеждат неподвижни, и „континентални“ обекти, които сякаш се движат по лунната повърхност. Тези неидентифицирани обекти са открити по време на лунни наблюдения през август и септември 2025 г.

НЛО-тата, които са били обозначени като „атмосферни“, са останали неподвижни на мястото си, движейки се в синхрон с Луната, което предполага, че по някакъв начин са били закотвени близо до нейната повърхност. Тези обекти излъчват бързи светлинни проблясъци с продължителност от една десета до половин секунда, като яркостта им се увеличава и намалява с една и съща честота. Според астрономите техният размер е приблизително 400–1000 метра.

Учените считат за най-необичайни „континенталните“ НЛО, които са се движили по повърхността на Луната. Според съобщенията, едно от тях е прелетяло почти 20 километра със скорост от около 6 км/сек. Някои НЛО са имали вид на дискове с диаметър от около 25 до 40 км. Яркостта им също периодично се е увеличавала и намалявала с повтаряща се периодичност.

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Открити са и няколко огромни пръстеновидни обекта, които не излъчват светлина, а вместо това поглъщат почти цялата радиация, която пада върху тях. Те правят пълно завъртане на всеки три минути, диаметърът им е оценен на около 36 километра и се движат със скорост от около 11 км/сек.

Астрономите са изчислили, че тези НЛО могат да създават центробежна сила, което увеличава вероятността те да създадат своя собствена изкуствена гравитация.

Изследователите твърдят, че поведението на тези обекти може да показва техния технологичен произход и следователно, на Луната може да има скрита база на извънземна цивилизация. Изследователите твърдят, че тези НЛО биха могли да достигнат Земята за 20 минути.

Въпреки че украинските учени са уверени, че наблюдаваните от тях обекти вероятно са летателни апарати на интелигентни извънземни цивилизации, няма научни доказателства за тяхното съществуване на Луната. Тези НЛО биха могли да бъдат природни явления или грешки, възникнали по време на обработката на изображенията.

Според друго изследване, публикувано на сървъра за препринти arXiv, може би не сме открили интелигентни извънземни цивилизации в нашата галактика, защото те са изчезнали отдавна. Но останки от тяхната технология все още биха могли да пътуват през космоса и да се озоват на Луната, пише ScienceAlert.

Авторите на изследването предполагат, че всяка потенциална извънземна цивилизация би могла да притежава технологии, които ние или вече притежаваме, или може да станат достъпни в бъдеще. Те биха могли да включват космически кораби, сфери на Дайсън за събиране на звездна енергия, предаватели за комуникации в дълбокия космос и други.

Според тях всички извънземни технологии, съществували в космоса, са били унищожени с течение на времето поради липсата на поддръжка.

Възможно е извънземните технологии да са се превърнали в прах, който е бил повдигнат от звездния вятър на звездата, около която е съществувала извънземната цивилизация. И след това този прах да се е носил дълго време из Млечния път, след което да се е утаил в други светове в други слънчеви системи.

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