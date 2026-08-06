Изследване: Русия е загубила половината от мобилизираните преди 4 години военни (ВИДЕО)

От всички 300 000 мобилизирани през есента на 2022 година руски войници, днес на фронта може би все още служат малко над 100 000. До този извод стига немският анализатор Янис Клуге след проучване на държавните бюджетни плащания към военнослужещите.
🪖 Half of Russia’s mobilised troops are already out of action— NEXTA (@nexta_tv) August 5, 2026
Of the roughly 300,000 Russians mobilised in autumn 2022, only a little over 100,000 may still be serving at the front today. German analyst Janis Kluge reached this conclusion after examining state budget payments… pic.twitter.com/bT0pP7MCy2
Това не значи, че всички останали са убити: някои може да са ранени, уволнени или отстранени от бойните действия по други причини. Но мащабът на загубите е ясен. Според оценките на CSIS, Русия е претърпяла около 1,4 милиона военни жертви от началото на мащабната война, сред които и приблизително 450 000 убити.