Кабинетът "Радев":

Изследване: Русия е загубила половината от мобилизираните преди 4 години военни (ВИДЕО)

06 август 2026, 0:33 часа 463 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Изследване: Русия е загубила половината от мобилизираните преди 4 години военни (ВИДЕО)

От всички 300 000 мобилизирани през есента на 2022 година руски войници, днес на фронта може би все още служат малко над 100 000. До този извод стига немският анализатор Янис Клуге след проучване на държавните бюджетни плащания към военнослужещите.

Това не значи, че всички останали са убити: някои може да са ранени, уволнени или отстранени от бойните действия по други причини. Но мащабът на загубите е ясен. Според оценките на CSIS, Русия е претърпяла около 1,4 милиона военни жертви от началото на мащабната война, сред които и приблизително 450 000 убити.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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