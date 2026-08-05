ЦСКА излиза с таен план срещу Макаби, Янев обяви важна новина за състава

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев разкри, че "червените" са подготвили специален план за гостуването на Макаби Тел Авив, но отказа да издаде подробности, за да не даде предимство на съперника. Наставникът съобщи и важна новина за състава - Теодор Иванов е с отбора в Батуми и ще се включи в последната тренировка преди двубоя.

Христо Янев не разкри козовете си за Макаби Тел Авив

"Колкото и да ми се иска да ви кажа как ще играем, няма как, защото и противникът ще разбере. Подготвили сме се за тях като отбор. Надявам се планът, който имаме в главите си, да бъде осъществен на терена", заяви Янев.

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Той предупреди, че Макаби е коренно различен съперник от Карабах и ще постави ЦСКА пред нов тип изпитание. "Това е директен и физически силен отбор. Разполага с много скорост, обича да играе на преход и се възползва от всяко оставено пространство. Карабах предпочита да държи топката, докато Макаби търси празните пространства", анализира треньорът.

Наставникът подчерта, че самото достигане до този етап е специално за ЦСКА, но отборът не възнамерява да се задоволи само с участие. "Срещат се два много добри отбора. Имаме своите шансове срещу толкова силен съперник. Искаме да покажем онова, в което сме добри, без да се превъзнасяме", завърши Христо Янев.

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