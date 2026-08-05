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Класиране по асистенции в Първа лига 2026/27 - двама от Левски са в челото

05 август 2026, 22:30 часа 469 прочитания 0 коментара

Битката при асистентите в Първа лига през сезон 2026/27 обещава да бъде оспорвана. През миналата кампания Спас Делев разби по-младите си колеги с впечатляващите 14 асистенции, а сега звездите на водещите грандове ще опитат да оглавят класацията. В тази статия ще следим представянето на най-добрите подавачи в българския елит, а класирането ще бъде актуализирано след всеки изигран кръг.

Кой ще бъде новият "крал" на асистенциите в българския футбол?

След първите три кръга начело с по две голови подавания са Драган Гривич от ЦСКА 1948, Евертон Бала и Алекс Сентейес от Левски, както и Бърнард Текпетей от Лудогорец. "Сините" имат двама представители на върха, но разликите са минимални и подреждането може да се промени още в следващите мачове.

Алекс Сентейес

В списъка ще бъдат включвани всички играчи, записали голово подаване през сезона. При равен брой асистенции футболистите ще заемат една и съща позиция. Следете тук актуалното класиране и надпреварата между най-добрите подавачи в Първа лига през сезон 2026/27.

Класиране при асистентите в Първа лига през сезон 2026/27

  1. Драган Гривич (ЦСКА 1948); Евертон Бала, Алекс Сентейес (Левски); Бърнард Текпетей (Лудогорец) – 2 асистенции
  2. Мамаду Диало, Хосе Мартинес (ЦСКА 1948); Георг Стояновски (Спартак Варна); Радослав Апостолов (Дунав Русе); Давид Кусо (Левски); Симеон Шишков (Лудогорец); Мигел Барандаш (Черно море); Самюел Калу (Ботев Пловдив) – 1 асистенция
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ЦСКА Левски Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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