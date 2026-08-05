Експерт: Фентанилът не е дизайнерска дрога

Фентанилът не е дизайнерска дрога. Това е опиоид, който се използва, за да увлича незнаещите хора и да им доставя удоволствие на определено ниво. Това каза в „Интервюто на деня“ по bTV Илин Савов, заместник-ректор на Академията на МВР. „В момента наркоразпространението в целия свят е огромен проблем, тъй като дигиталната криминална икономика се подсилва с този сегмент - така наречената „платформена престъпност“, посочи Савов.

По думите му престъпността в дигиталния свят използва всички социални мрежи и платформени приложения, с които да разпространява точно най-голямата заплаха - наркотиците. Според него всичко е възможно в днешно време - включително и разпространението в други държави. „Световната практика при разкриването на престъпления показва, че криптопортфейлите се използват за замаскиране на доходите, както и за прането им и последващото финансиране на по-разширено разпространение и производство на наркотици“, посочи Савов.

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Той обясни, че криптопортфейлите са знак, че въпросната група вероятно използва социални мрежи, други портфейли и платформи, с които да изпира парите, които печели. „Закъснението на България е през последните 20 години като цяло по отношение на разпространението на наркотиците на улично ниво, както и на трафика“, сподели Савов.

Савов коментира, че в последните месеци обаче наблюдаваме едно усъвършенстване на процесите за разкриване на престъпления, което му дава повод да поздрави МВР за това, което извършва през последните няколко дни. „Тази превантивна дейност по пресичане на цялото това производство дава шанс и сигнал, че органите на реда ще бъдат безкомпромисни“.

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Според него трудно може да се пресече на 100% такава доставка поради простата причина, че когато се използват дигитални платформи за поръчване на прекурсори, няма как да се осъществява контрол над всички милиони, десетки милиони пратки в нашата страна. „Но това пък дава възможност на органите на реда да могат да се концентрират върху разкриването на дигиталната престъпност, както и да се създават нови механизми за ограничаване производството на този опасен наркотик“, смята той.

По думите му фентанилът не е дизайнерска дрога. „Това е опиоид, който се използва, за да увлича незнаещите хора и да им доставя удоволствие на определено ниво. Дизайнерската дрога е съвсем друг вид наркотици“. „Над 25 години стаж в службите за сигурност и в МВР ми дават основание да кажа, че оперативната дейност на структурите е много трудна, особено когато става въпрос за разкриване на дигитално свързани престъпления“, посочи Савов.

Той коментира думите на главния секретар, който изрази надежда, че със залавянето и разбиването на лабораторията за фентанил пазарът ще се изчисти и много хора ще бъдат в абстиненция. „Не го е казал нарочно. Просто натоварването и напрежението понякога водят до подобни изказвания“. „Искали са да покажат съпричастност, но най-вече грижата за децата, младите хора и българските граждани е на първо място. Мисля, че тепърва предстоят най-добрите времена по това направление“, смята Савов. „Поздравления за колегите, които са разкрили пратката с 3200 флакона райски газ, тъй като спасяват бъдещето на България - нашите деца“, каза той.

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„Обикаляйки страната, тъй като съм обучил над 29 000 деца по линия на противодействието на киберпрестъпленията, виждам, че това е проблем в страната ни през последните 6 години“, обясни Савов.

Според него посоката, която сме поели в момента по разкриването и противодействието, е правилната. „Убеден съм, че ще имаме още по-големи успехи“. „Който специалист или експерт каже със сигурност, че имаме 100% сигурност, той определено лъже и спекулира. Имаме обаче 100% отговорност“, поясни Савов.

„Държавата, училищата, родителите - всички заедно трябва да се борим срещу тази напаст. Дигиталната осведоменост ще ни даде възможност да бъдем една крачка пред дигиталната престъпност. Никой не е виновен сам по себе си. Трябва всички да се обединим“, смята той.

Савов сподели, че към настоящия момент, в случая с инцидента с италианските граждани в Банско, трябва да изчакаме цялостното разследване. „Има данни, че въпросните младежи са извършвали и други непристойни действия. Предлагам на всички български граждани да изчакат приключването на цялостното разследване, след което да направим изводите. Прибързаното говорене създава напрежение и стрес, което е ненужно в тези динамични времена. Убеден съм, че истината скоро ще излезе наяве“, каза Савов.

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Той коментира и това, че Министерството на иновациите разкри хакерски атаки срещу държавната администрация, които са продължили години наред. „През миналата година, аз сигнализирах, че предстоят кибератаки срещу държавни институции. Това, което се случва, изобщо не ме изненадва“.

„Продължителното дигитално проникване е вид операция, при която тепърва ще бъде изяснено по какъв начин е извършена и каква е крайната цел. Дали е разузнавателна мисия, дали е пробив от дигитални организирани престъпни групи или има участие на служители - това са неща, които тепърва ще станат ясни“, обясни Савов.

„Живеем в дигитална ера, в която изкуственият интелект е ускорителят на дигиталната престъпност. Трябва масово да започнем да обучаваме цялата държавна администрация, а тези обучители да бъдат доказани експерти от службите за сигурност и МВР. Имитацията ще бъде наказвана безкомпромисно“, заяви той.