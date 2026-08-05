България май има нов еврогерой! ЦСКА 1948 стори нещо уникално срещу балкански колос на митичен стадион

Считаният за абсолютен аутсайдер ЦСКА 1948 поднесе изключително приятна изненада на митичния олимпийски стадион "Спирос Луис" в Атина, тръгвайки си непобеден срещу гръцкия колос Панатинайкос след равенство 1:1 в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. "Червените" показаха отлична тактическа дисциплина и не се огънаха психически след ранно инкасиран гол, за да си осигурят добър резултат преди реванша в София след седмица.

ЦСКА 1948 спря Панатинайкос на Олимпийския стадион в Атина

Панатинайкос очаквано започна срещата със сериозен натиск, като принуди ЦСКА 1948 да се прибере дълбоко и да се отбранява. "Червените" издържаха до средата на полувремето, когато гърците поведоха. Сантино Андино центрира в наказателното поле и намери Адриано Ягушич, който успя да нанесе точен удар с глава и да се разпише - 1:0!

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В 26-ата минута нидерландският капитан на домакините Стефан де Врай стреля опасно от дистанция, но стражът на ЦСКА 1948 спаси. След това и "червените" опитаха да упражнят натиск, като изпълниха няколко поредни корнера, които доведоха до суматоха в наказателното поле.

Натискът доведе до гол в 31-вата минута. Ектор Куеяр финтира защитник в наказателното поле и опита удар, но не уцели добре топката, за да направи асистенция за Георги Русев, който вкара на полупразна врата от няколко метра - 1:1!

След почивката Елмин Растодер стреля опасно, но Маринов спаси. В 56-ата минута Панатинайкос претендираше за дузпа, но не получи такава. Две минути по-късно Георги Русев стреля опасно, но вратарят Пеня спаси. След това "червените" продължиха да спазват тактическия си план и да стоят добре прибрани в отбрана, без да оставят шансове на съперника, и да изчакват своите шансове на контраатаки.

В 82-ата минута ЦСКА 1948 можеше да стигне до пълен обрат в резултата. Огнен Гашевич опита превъзходен удар от далечна дистанция, но топката се приземи върху напречната греда, като имаше и минимално докосване от вратаря.

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