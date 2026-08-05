Кабинетът "Радев":

България май има нов еврогерой! ЦСКА 1948 стори нещо уникално срещу балкански колос на митичен стадион

05 август 2026, 23:23 часа 398 прочитания 0 коментара

Считаният за абсолютен аутсайдер ЦСКА 1948 поднесе изключително приятна изненада на митичния олимпийски стадион "Спирос Луис" в Атина, тръгвайки си непобеден срещу гръцкия колос Панатинайкос след равенство 1:1 в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. "Червените" показаха отлична тактическа дисциплина и не се огънаха психически след ранно инкасиран гол, за да си осигурят добър резултат преди реванша в София след седмица.

ЦСКА 1948 спря Панатинайкос на Олимпийския стадион в Атина

Панатинайкос очаквано започна срещата със сериозен натиск, като принуди ЦСКА 1948 да се прибере дълбоко и да се отбранява. "Червените" издържаха до средата на полувремето, когато гърците поведоха. Сантино Андино центрира в наказателното поле и намери Адриано Ягушич, който успя да нанесе точен удар с глава и да се разпише - 1:0!

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Панатинайкос - ЦСКА 1948

В 26-ата минута нидерландският капитан на домакините Стефан де Врай стреля опасно от дистанция, но стражът на ЦСКА 1948 спаси. След това и "червените" опитаха да упражнят натиск, като изпълниха няколко поредни корнера, които доведоха до суматоха в наказателното поле.

Натискът доведе до гол в 31-вата минута. Ектор Куеяр финтира защитник в наказателното поле и опита удар, но не уцели добре топката, за да направи асистенция за Георги Русев, който вкара на полупразна врата от няколко метра - 1:1!

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Панатинайкос - ЦСКА 1948

След почивката Елмин Растодер стреля опасно, но Маринов спаси. В 56-ата минута Панатинайкос претендираше за дузпа, но не получи такава. Две минути по-късно Георги Русев стреля опасно, но вратарят Пеня спаси. След това "червените" продължиха да спазват тактическия си план и да стоят добре прибрани в отбрана, без да оставят шансове на съперника, и да изчакват своите шансове на контраатаки.

В 82-ата минута ЦСКА 1948 можеше да стигне до пълен обрат в резултата. Огнен Гашевич опита превъзходен удар от далечна дистанция, но топката се приземи върху напречната греда, като имаше и минимално докосване от вратаря. 

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Панатинайкос ФК ЦСКА 1948 Лига на конференциите
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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