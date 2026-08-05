"Панатинайкос вкара и реши, че мачът е свършил. ЦСКА 1948 показа, че е силен отбор"

Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори веднага след престижното равенство срещу Панатинайкос на Олимпийския стадион в Атина. "Червените" бяха много дисциплинирани и дори създадоха няколко голови положения, за които може да съжаляват. Тимът изостана в резултата в средата на първата част, но веднага показа реакция и изравни, а през втората част уцели и греда.

Александров: Имахме по-чистите положения! Дано пропуските да не натежат след втория мач

"Изиграхме много силен мач. Поздравявам играчите за мъжката игра. Панатинайкос държа повече топката, но ние имахме по-чистите положения. Ударихме и греда. Показахме, че сме силен отбор. Но това нищо не значи: има още един мач. Трябва да задържим нивото и да ги отстраним", започна Александров.

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"Вкараха гол и си помислиха, че мачът е свършил. Но аз знам нашия характер и знаех, че няма да се предадем. Направихме доста добри преходи, но ни липсваше голът. В такива мачове трябва да си вкарваме поне половината от това, което създаваме, а имахме 4-5 реални ситуации за гол. Дано тези пропуски да не натежат в края на втория мач", добави още той.

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