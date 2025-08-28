Голмайсторът на Левски разкри какво е липсвало на "сините" срещу АЗ Алкмаар в Лига на конференциите

Голмайсторът на Левски в реванша срещу АЗ Алкмаар - Евертон Бала, даде своето мнение след отпадането на "сините" от Лига на конференциите. Бразилецът отбеляза ролята на допуснатите рано-рано две попадения, които тотално промениха реванша на нидерландска земя. Според офанзивния футболист на столичния ни гранд му липсва опит в европейските клубни турнири спрямо далеч по-елитния си противник. Въпреки това Бала смята, че Левски може да се бори за титлата.

Бала: Левски може да се бори за титлата

"Беше много тежко. Допуснахме грешки в доста детайли, особено през първото полувреме. Това предопредели остатъка от мача. Много рано получихме два гола. Разбира се, трябваше до последната минута да търсим обрат. Благодаря на феновете за невероятната подкрепа днес“, започна Бала след поражението на Левски от АЗ Алкмаар.

„Може да сте убедени, че заради тях ще продължим да се борим, разбира се и заради Левски. Липсваше ни опит в такъв тип мачове. АЗ Алкмаар е свикнал да играе в такъв ритъм и да играе такива двубои. В крайна сметка, ние имаме силен отбор, за да стигнем до тази фаза на турнира. Това, което ни липсваше, е опитът. Главите горе. Остава да преследваме всичките си цели до края на годината", смята той.

„Много съм тъжен от резултата. Отидохме при феновете и видях за какво става въпрос. Не искахме да ги разочароваме. Случи се и трябва да продължим напред в първенството. Имаме силен отбор, който може да се бори за титлата“, завърши Евертон Бала.

ОЩЕ: Веласкес мечтаеше за гол в 1-вата минута, но до 6-ата Левски инкасира две попадения