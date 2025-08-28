Войната в Украйна:

Надеждите за европейско чудо на Левски бяха попарени до 6-ата минута! АЗ Алкмаар разби "сините"

28 август 2025, 22:20 часа 956 прочитания 0 коментара
Надеждите за европейско чудо на Левски бяха попарени до 6-ата минута! АЗ Алкмаар разби "сините"

"Синя лято 2025" приключи! Левски отстъпи с 1:4 срещу АЗ Алкмаар в реванша от плейофа за влизане в основната фаза на Лига на конференциите и с общ резултат 1:6 напуска надпреварата. "Сините" стартираха кошмарно и инкасираха две попадения до шестата минута, дело на Ибрахим Садик и Мекс Меердинк. В края на полувремето Садик отбеляза втория си гол. В началото на втората част Евертон Бала намали изоставането на столичния ни гранд. Резервата Лекинсио Зеефуик оформи крайния резултат.

АЗ Алкмаар си свърши работата за 6 минути

Домакините стартираха много агресивно срещата, а състезателите на Левски изглеждаха стъписани. Активните действия на нидерландците дадоха резултат още в третата минута. Копмайнерс се озова на пътя на отбита топка и шутира. Получи се рикошет, въпреки който Вуцов се намеси, но Садик бе на точното място, за да направи добавка.

Само 180 секунди по-късно "сините" инкасираха още едно попадение. Защитата им, в която се завърна Цунами вместо Макун, бе сравнително лесно проиграна. Меес де Вит получи на левия фланг и центрира по земя към Меердинк, който засече неспасяемо за Вуцов за 2:0.

3 гола за полувреме

Малко след това претенции на гостите за дузпа за нарушение срещу Майкон не бяха уважени. Постепенно момчетата на Веласкес изравниха играта и гледаха по-смело към вратата на съперника, но АЗ Алкмаар не спираше с атаките. Вуцов направи няколко намеси, преди в добавеното време на първата част Садик да завърши добро нападение за 3:0.

Бала вкара за Левски

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В началото на втората част Левски намали изоставането си. Майкон изведе технично Бала, който от воле вкара за 3:1 В следващите минути темпото постепенно спадаше. В 78-ата минута изстрел на резервата Рилдо рикошира в бранител, но бе прекалено лек, за да затрудни вратаря. В 86-ата минута появилият се от скамейката Зеефуик също се разписа за крайното 4:1.

ОЩЕ: Защитник на Левски ще играе срещу Меси, друг може да си партнира с бивш бранител на "сините"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски АЗ Алкмаар Лига на конференциите
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес