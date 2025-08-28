Надеждите за европейско чудо на Левски бяха попарени до 6-ата минута! АЗ Алкмаар разби "сините"

"Синя лято 2025" приключи! Левски отстъпи с 1:4 срещу АЗ Алкмаар в реванша от плейофа за влизане в основната фаза на Лига на конференциите и с общ резултат 1:6 напуска надпреварата. "Сините" стартираха кошмарно и инкасираха две попадения до шестата минута, дело на Ибрахим Садик и Мекс Меердинк. В края на полувремето Садик отбеляза втория си гол. В началото на втората част Евертон Бала намали изоставането на столичния ни гранд. Резервата Лекинсио Зеефуик оформи крайния резултат.

АЗ Алкмаар си свърши работата за 6 минути

Домакините стартираха много агресивно срещата, а състезателите на Левски изглеждаха стъписани. Активните действия на нидерландците дадоха резултат още в третата минута. Копмайнерс се озова на пътя на отбита топка и шутира. Получи се рикошет, въпреки който Вуцов се намеси, но Садик бе на точното място, за да направи добавка.

Само 180 секунди по-късно "сините" инкасираха още едно попадение. Защитата им, в която се завърна Цунами вместо Макун, бе сравнително лесно проиграна. Меес де Вит получи на левия фланг и центрира по земя към Меердинк, който засече неспасяемо за Вуцов за 2:0.

3 гола за полувреме

Малко след това претенции на гостите за дузпа за нарушение срещу Майкон не бяха уважени. Постепенно момчетата на Веласкес изравниха играта и гледаха по-смело към вратата на съперника, но АЗ Алкмаар не спираше с атаките. Вуцов направи няколко намеси, преди в добавеното време на първата част Садик да завърши добро нападение за 3:0.

Бала вкара за Левски

В началото на втората част Левски намали изоставането си. Майкон изведе технично Бала, който от воле вкара за 3:1 В следващите минути темпото постепенно спадаше. В 78-ата минута изстрел на резервата Рилдо рикошира в бранител, но бе прекалено лек, за да затрудни вратаря. В 86-ата минута появилият се от скамейката Зеефуик също се разписа за крайното 4:1.

