Веласкес мечтаеше за гол в 1-вата минута, но до 6-ата Левски инкасира две попадения

28 август 2025, 21:14 часа 560 прочитания 0 коментара
"Би ми се искало да вкараме гол в първата минута, но ще видим какво ще ни предложи срещата" - това заяви старши треньорът на Левски Хулио Веласкес на пресконференция преди реванша на "сините" срещу АЗ Алкмаар в плейоф за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. Испанският специалист говори позитивно и след загубата на Националния стадион "Васил Левски", но нидерландският отбор бързо върна Левски в реалността.

АЗ Алкмаар вкара два гола на Левски до 6-ата минута

На родна земя АЗ стартира много агресивно срещата, а състезателите на столичния ни гранд изглеждаха стъписани. Активните действия на домакините дадоха резултат още в третата минута. Копмайнерс се озова на пътя на отбита топка и шутира. Получи се рикошет, въпреки който Вуцов се намеси, но Садик бе на точното място, за да направи добавка.

Само 180 секунди по-късно "сините" инкасираха още едно попадение. Защитата им, в която се завърна Цунами вместо Макун, бе сравнително лесно проиграна. Меес де Вит получи на левия фланг и центрира по земя към Меердинк, който засече неспасяемо за Вуцов за 2:0. Така на практика дори и най-големите оптимисти за продължаване на похода на Левски в европейските клубни турнири изгубиха надежда за чудото.

По всяка вероятност българският колос ще отпадне от Лига на конференциите, но пред Веласкес възникна нов проблем. И двата двубоя срещу АЗ Алкмаар Левски много лесно допусна втори гол след инкасиран първи, и то в рамките на няколко минути.

Джем Юмеров
