Нападателят, който от плажа в Созопол се превърна в първия трансфер на Клоп в Дортмунд, и пренаписа футболната история на България

Август месец. Отпуски, почивки и, разбира се, море. Едва ли има нещо по-хубаво, нали? Е, може би, когато ти звънне Юрген Клоп, за да се присъединиш към Борусия Дортмунд, става още по-хубаво. Всъщност, най-добре може да ни отговори бившият национал на България по футбол Димитър Рангелов. През лятото на 2009 година, докато се намира на почивка в Созопол, нападателят получава обаждане от немския специалист, което се оказва знаково за кариерата му.

Димитър Рангелов и обаждането, което получава от Клоп

"Аз бях първият трансфер на Клоп тогава. Точно той отиде в Дортмунд. Няма да забравя никога - бях на нашето Черноморие в моя любим град Созопол с мои приятели – Чавдар Янков и други. Обади ми се по телефона въпросният Юрген Клоп. Най-интересното е, че този човек, където и да отиде, за много кратко време прави големи резултати. Отиде в Дортмунд, втората година ги направи шампиони, третата – също, играха финал в Шампионска лига. Много интересен човек е, беше много интересно за мен, но за нещастие се контузих сериозно и пропуснах три месеца от времето, в което трябваше да се доказвам. Ние играехме с един нападател, а имаше много добри атакуващи футболисти – Лукас Бариос, Нелсон Валдес, Мохамед Зидан. Четирима човека се борехме за едно място. Нямаше никакъв натиск от клуба, че трябва да си тръгна, просто взех решение за себе си, че трябва да отида да играя някъде. За мен футболът е не само пари и кариера, трябва и да се наслаждаваш", разказва след години Рангелов в предаването "Код Спорт".

Той преминава официално в редиците на "жълто-черните" през юли 2009 година от Енерги Котбус, с който играе предходния сезон в Бунеслигата. Тимът обаче изпада, а клауза в договора на българина позволява трансфер в който и да е отбор. Нападателят признава, че е имало и други варианти, но след обаждането от Клоп те са се изпарили от съзнанието му.

Единственият гол

Рангелов записва само 11 мача и един гол за Борусия - при победата над Леверкузен с 3:0. "Пред 25 хиляди на прословутата стена и като запеят, чувството е невероятно. А още по-хубаво е, че имах шанса да вкарам гол там и да викат името ми 82 хиляди! Не всеки може да се похвали с такова нещо. Уникално е!", смята той. За юношата на Славия следва престой в Макаби Тел Авив.

"Трансферният прозорец в Европа бе затворен и имах само опцията Израел. Това беше грешка. Там влажността на въздуха беше нещо от сорта на 150%. На десетата минута от тренировката се чувствах сякаш съм с найлонов костюм в сауната. Бях в топ форма, след като направих цялата подготовка с Борусия, но ми трябваха цели два месеца, за да се аклиматизирам", спомня си той.

До края на кариерата си защитава цветовете още на Люцерн, Коняспор и Умраниеспор. С екипа на Коня също има добри спомени: "Мисля, че в най-добрия период на Коняспор за всички времена. Станахме трети, взехме купата на Турция, играхме два пъти в Лига Европа. За такива работи не са си и мечтали хората да постигнат", разказва Димитър Рангелов, чиято голяма немска любов се оказва Енерги.

Уникалното постижение

Софиянецът има няколко престоя в тима, които му позволяват и да постигне нещо уникално. Той се превръща в единствения от многото българи, минали през Германия, който е вкарал голове в първите четири дивизии в немската футболна пирамида. Това стана факт, след като през 2019-а тогава 36-годишният нападател откри головата сметка на Енерги на старта на сезона в Североизточната регионална лига (IV дивизия).

Димитър Рангелов в един от малкото българи в последните години с впечатляваща визитка. Онова обаждане от Юрген Клоп през лятото на 2009-а със сигурност променя кариерата му. Любовта му към Енерги Котбус обаче остава най-силна, като именно там става единственият българин с голове и в четирите дивизии на немския футбол.

Автор: Джем Юмеров

