Гранд от чужбина души около нападател в Първа лига

Още един играч от Първа лига привлича вниманието на големите европейски клубове. Става въпрос за нападателя на Лудогорец Ерик Биле. Той вкара второто попадение за „орлите“ при победата над Малмьо с 2:1 в Лига Европа. И съответно веднага е попаднал в полезрението на европейските грандове, а един от тях дори се е мобилизирал да изпревари другите. Става дума за белгийския Андерлехт, твърди „Мач Телеграф“, като се позовава на информация на Africafoot.

Спортният директор на Андерлехт лично се интересува от Ерик Биле

Белгийците планират освежаване на отбора през този сезон и така са стигнали до Биле. Кот Д‘Ивоарецът е само на 20 години и има голямо поле за развитие, смятат „виолетовите“. Спортният директор на Андерлехт Том Борже лично настоявал за привличането на Ерик Биле и инициирал контакт с Лудогорец. Друг пример за нападател на Лудогорец, който след това отиде в Белгия е Игор Тиаго. Той вече играе във Висшата лига и вкарва дори на отборите от топ 6.

Същата медия съобщи и за желанието на африкански клуб да привлече Сангаре

Следващите две срещи за Лудогорец са две домакинства. Първото е срещу Монтана в сблъсък от първенството, а във второто „орлите“ посрещат Реал Бетис в мач от Лига Европа. Същата медия преди известно време обяви и за интерес от африкански отбор към друг нападател от Първа лига. Есперанс Тунис искаше Мустафа Сангаре от Левски и беше готов да даде 1.5 милиона евро за него. След това ръководството на „сините“ потвърди, че е имало интерес към Сангаре, но са отказали офертата.

