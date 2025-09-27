Бивш футболист на Лудогорец матира английски гранд

В мач от шестия кръг от Висшата лига Брентфорд победи Манчестър Юнайтед с 3:1. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго вкара два гола още през първото полувреме, с които отборът му поведе. Впоследствие Бенямин Шешко върна едно попадение, с което записа първия си гол за „червените дяволи“. Но пропусната дузпа от Бруно Фернандеш и още един гол за „пчеличките“ в края на мача отчаяха още повече феновете на Ман Юнайтед.

Игор Тиаго има 4 гола от началото на сезона

Игор Тиаго започна с головете още рано в двубоя. В 8-ата минута той се измъкна от засадата и остана очи в очи с вратаря на манчестърци. Преодоля го с мощен шут от воле с неудобния си ляв крак. Бившият голмайстор на Лудугорец не чака още дълго, за да удвои аванса на своя отбор. В 20-ата минута беше на точното място в наказателното поле и след рикошет от удар на негов съотборник, Игор Тиаго намери вратата на Манчестър Юнайтед за втори път. Така той записа четвъртия си гол в шестия си мач във Висшата лига този сезон.

Игор Тиаго не беше печелил мач, в който е вкарал с Брентфорд

Интересно е да се отбележи, че той е бил титуляр във всички мачове на Брентфорд от първенството до този момент. Друг любопитен факт е, че това е и първият мач, в който Игор Тиаго вкарва и „пчеличките“ печелят. Бразилецът отбеляза още два гола от началото на сезона – в първия мач, срещу Нотингам Форест и срещу новака Съндерланд. Но и двата мача бяха загубени със съответно 1:3 и 1:2.

Лудогорец продаде Тиаго за десет пъти повече, отколкото го купи

Този път Брентфорд си подсигури победата и се настани на 11-ото място във Висшата лига след шест изиграни мача, в които спечели седем точки. А Игор Тиаго се показва като добър заместник на двете звезди, които напуснаха Брентфорд – Браян Мбемо (Манчестър Юнайтед) и Йоан Уиса (Нюкасъл). За Лудогорец той игра в периода от март 2022 г. до юни 2023 г. и записа 55 мача, в които вкара 20 гола. Разградчани го привлякоха от Крузейро за 400 000 евро и го продадоха на белгийския Брюж за 4 милиона евро.

