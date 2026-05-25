Бразилец се сбогува с Левски – контузия и огромна трагедия са белязали престоя му на „Герена“

Бразилец се сбогува с Левски само дни преди края на сезона в България. Става въпрос за офанзивния полузащитник Рилдо Фильо. Кариоката игра на стадион „Георги Аспарухов“ под наем от португалския Санта Клара. В договора за преотстъпване между двата клуба имаше клауза за откупуването му, но ръководството на „сините“ реши да не я активира и той ще трябва да се завърне в иберийския тим.

Рилдо използва социалните мрежи, за да се сбогува с всички в Левски. Той разказа, че престоят му на „Герена“ е бил белязан от неприятна контузия, както и от огромна лична трагедия, след като халфът и половинката му са загубили дете в началото на бременността.

Изповедта на Рилдо Фильо

„Аз избрах да дойда в Левски. Беше послушание към Бог да дойда в България. В професионален и личен план това беше много труден и предизвикателен сезон. Както всеки футболист има проблеми, така и аз имах някои и смятам, че е важно да споделя и да покажа, че животът ни има много хубави неща, но има и страна, която често не се показва“.

„През тази година с мен беше един дискомфорт заради удар в тибията, който получих в мач от българското първенство, и вследствие на това много пъти губех увереност в себе си. Месеци наред живях с болка и предпочитах ден след ден да се опитвам да я преодолея и да бъда силен, но беше сложно. Моето семейство и най-близките ми хора знаят през какво преминах с ежедневната болка. Моят приятел Фабио Соуза, който беше с мен за добър период тук, в България, може да разкаже за жертвите… Хората в клуба знаеха малка част. Опитвах се да издържа максимално, защото знаех какви са очакванията и знаех, че трябва да се подобря, което много пъти не беше възможно“.

„Да извадиш наяве нещо толкова лично винаги е много трудно, но в началото на тази година загубихме дете в началото на бременността на Флавия, което очаквахме много. И това, което и без това не беше лесно, стана още по-сложно, далеч от хората, които обичаме, и практически сами в държава, в която езикът е напълно различен. Бяхме силни. Мислех да напусна кораба, въпреки че знаех, че Бог е там. Той се погрижи за нас и имаме увереността, че в близко бъдеще ще ни благослови с друго дете, защото Му се доверяваме и вярваме в Неговото слово“.

„В крайна сметка, въпреки всички трудности, този сезон ще остане белязан в живота ни. Този клуб и хората, които срещнахме тук, и които днес мога да нарека приятели…Да завърша с толкова важна титла, която бележи поколение, което не беше виждало тази национална титла от 17 години, остава в историята на клуба и в моята. Благодаря Ти, Боже, за всичко. Благодаря ви, сини“, написа Рилдо.

