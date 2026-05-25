Бивш директор на Ботев Пловдив иска да отмъкне звезда на Локомотив за настоящия си клуб

От борба да не изпадне през миналия сезон, Локомотив Пловдив стигна до борба за Европа през настоящия. Един от героите на “смърфовете“ през кампанията е защитникът Лукас Риян, който привлече вниманието на големи клубове. Бразилецът записа 31 мача във всички турнири. А сега бившият спортен директор на градския съперник Ботев – Артур Платек, иска да привлече бранителя в настоящия си отбор – полския Ракув Ченстохова.

След като през миналия сезон Локомотив Пловдив игра бараж за изпадане от Първа лига, през настоящата кампания “смърфовете“ се преродиха. Стигнаха финала за Купата на България, който загубиха на дузпи, а в елита отново се борят за бараж. Но този път не за изпадане, а за влизане в предварителните квалификационни кръгове на Лигата на конференциите – третият по сила европейски клубен турнир. Сред героите за Локомотив е централният защитник Лукас Риян. Бразилецът пристигна на “Лаута“ през лятото на 2025 г., като преди това беше играл само в родината си.

Във финала за Купата на България Риян игра на много високо ниво, като дори отбеляза гола за Локомотив Пловдив. Това е било и последната причина, която е накарала Ракув да засили интереса си към него. Двете страни вече преговарят, като сделката изглежда все по-близо. Лукас Риян би бил прекрасно попълнение за полския тим, и то не само заради формата си. Той е централен защитник с удобен ляв крак – нещо, което се цени изключително много в модерния футбол. Според специализирания сайт “Transfermarkt“ в момента бразилецът е оценен на 500 000 евро.

