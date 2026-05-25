С новия си договор: Ето'о влезе в Топ 3 на най-скъпоплатените играчи в ЦСКА!

Джеймс Ето'о се обвърза дългосрочно с ЦСКА, след като вчера подписа нов договор с клуба. Споразумението между „червените“ и 25-годишния камерунски полузащитник е до лятото на 2029-та, като по този начин бе сложен край на спекулациите относно бъдещето на халфа. Парафирането на новия контракт пък направи Ето'о един от най-скъпоплатените играчи на „армейците“. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“.

Точната сума, която ще прибира Ето'о според новия му договор не се уточнява, но е ясно, че той вече е в Топ 3 по заплата в ЦСКА. Според различни слухове и спекулации Йоанис Питас е един от най-скъпоплатените футболисти в състава на Христо Янев, като се разписва срещу около 65 хиляди евро на месец. Възможно е възнаграждението на Джеймс Ето'о да се приближава до това на кипърския национал.

Камерунецът е един от най-важните играчи в състава на Христо Янев

Джеймс Ето'о пристигна в ЦСКА през лятото на 2024-та от Ботев Пловдив. Тогава „армейците“ броиха 1 милион евро за правата му. До момента той има на сметката си 68 мача за „червените“ във всички турнири. В тях халфът е реализирал 5 попадения, а също така е направил и 19 асистенции. Ето'о бе с основна заслуга за спечелването на Купата на България, след като във финала срещу Локомотив Пловдив асистира за гола на Леандро Годой, а след това вкара и решаващата дузпа, която донесе отличието на ЦСКА.

