„Секретният майстор“ акостира в Бистрица – ЦСКА 1948 взима звездата на изпаднал от Първа лига

ЦСКА 1948 ще привлече звездата на един от тимовете, които изпаднаха от Първа лига през този сезон. Става въпрос за крилото на Монтана Умаро Балде. Новината съобщи лично финансовият благодетел на отбора от Бистрица Цветомир Найденов. Той обяви трансфера в профила си в социалните мрежи, като в типичния си стил обяви новото попълнение за „майстор“. Този път обаче Умаро Балде бе кръстен „Секретният майстор“ от бизнесмена.

Умаро Балде изигра 14 мача за Монтана, в които вкара един гол

Умаро Балде пристигна в Монтана в средата на януари 2026-та, когато подписа с тима като свободен агент. До момента той изигра общо 14 мача за тима от Огоста, в които реализира едно попадение. 26-годишният футболист може да играе по двата фланга на атаката, но основната му позиция е ляво крило. Добрата новина за ЦСКА 1948 е че той е роден в Португалия и няма да заема място за чужденец извън Европейския съюз.

Крилото има един двубой за националния отбор на Гвинея-Бисау

Балде стартира кариерата си в школата на Спортинг Лисабон, където достига до тима до 19 години. След това крилото играе единствено в Португалия, където носи екипите на редица отбори, между които Маритимо и Варзим. Новото попълнение на ЦСКА 1948 може да се похвали и с един мач за националния отбор на Гвинея-Бисау. Балде взима участие в контролата с Мартиника през есента на 2022 година.

