Христо Янев с важно решение за несигурен в ЦСКА

Откакто стана треньор на ЦСКА Христо Янев промени както играта и резултатите на „червените“, така и състава. „Армейците“ направиха много силна зимна селекция, като опитват и да се отърват от ненужните на специалиста футболисти. Един от тях изглеждаше, че ще бъде Мохамед Брахими, но алжирецът напълно опроверга тези, които мислеха, че ще напусне клуба. Неговата кариера в ЦСКА наистина изглеждаше като приключила, но той успя да я възроди.

Мохамед Брахими възроди кариерата си в ЦСКА

Брахими впечатли с представянията си по време на зимната подготовка на „армейците“ и убеди Христо Янев да му даде втори шанс. Още в първия си мач начело на ЦСКА старши треньорът пусна халфа в игра, но след това го замени. От началото на втория полусезон обаче алжирецът е неизменна част от титулярния състав. Брахими не просто игра, а беше основна част от двата успеха на „червените“.

Христо Янев иска ръководството на ЦСКА да удължи договора на Брахими

Според колегите от „Мач Телеграф“, поради тази причина, Христо Янев е поискал от ръководството на клуба да удължи договора на футболиста. Настоящият контракт на Мохамед Брахими изтича през лятото, но има опция за удължаване при определен брой изиграни мачове. Алжирският халф играе в България от общо 7 сезона. Той започна в Царско село през 2020 г., премина през Нефтохимик, в Пирин, а след това акостира в Ботев Пловдив през 2023 г. После игра в Русия, а през лятото на 2025 г. пристигна в ЦСКА.

