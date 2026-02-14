Войната в Украйна:

Хулио Веласкес: „Отборът трябва да бъде оценен високо, трябва да сме концентрирани“

14 февруари 2026, 11:35 часа 281 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя на отбора от 21-вия кръг на Първа лига. „Сините“ са домакини на Ботев Пловдив утре, на 15 февруари, неделя, от 17 ч., а двубоят ще се изиграе на стадион „Георги Аспарухов“. След подновяването на редовния сезон Левски изигра 3 мача – загуби от Лудогорец за Суперкупата и на 1/4-финала за Купата на България с по 0:1 и в двата мача. Но в срещата си от Първа лига „сините“ победиха Ботев Враца с 3:1.

Хулио Веласкес: „За мен трябва да се даде изключително висока оценка на отбора“

Ето какво каза Хулио Веласкес: „Отборът е добре възстановен. Днес имаме и тренировка, която е последна подготовка за мача с Ботев. Днес ще сме фокусирани, за да се подготвим за срещата утре. Макун обаче отпада за мача, защото продължава да се възстановява. Всеки приема тези загуби по различен начин. Моето задължение и отговорност е да поддържам отбора здраво стъпил на земята. Горд съм да тренирам тези момчета. В отбора винаги има баланс и след загуба, и след победа. В предишния мач допуснахме загуба, от която боли много. За мен обаче трябва да се даде изключително висока оценка на отбора.

Още: Левски е все по-близо до целта: има трима кандидати за нов на „Герена“

Хулио Веласкес

„Трябва да сме концентрирани“

Продължаваме напред с фокус към следващия мач. Око-Флекс е играч на Левски и без значение дали ще играе 1, 20 или 90 минути, трябва да даде всичко от себе си. Той е зрял мъж и футболист. Много съм доволен от него, защото се адаптира и нещата около него са нормални. За мен Ботев Пловдив има отбор, който заслужава да е на по-високо място в класирането. Трябва да сме концентрирани и да се опитаме да изиграем добър мач, който да ни донесе победата. Със сигурност ще има промяна в състава от мача с Лудогорец“.

Още: Левски, тръгвате на война, но и тук бюджетите са различни. Ще загубите още едно "дерби"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Ботев Пловдив Първа лига Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес