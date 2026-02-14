Хулио Веласкес: „Отборът трябва да бъде оценен високо, трябва да сме концентрирани“

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя на отбора от 21-вия кръг на Първа лига. „Сините“ са домакини на Ботев Пловдив утре, на 15 февруари, неделя, от 17 ч., а двубоят ще се изиграе на стадион „Георги Аспарухов“. След подновяването на редовния сезон Левски изигра 3 мача – загуби от Лудогорец за Суперкупата и на 1/4-финала за Купата на България с по 0:1 и в двата мача. Но в срещата си от Първа лига „сините“ победиха Ботев Враца с 3:1.

Хулио Веласкес: „За мен трябва да се даде изключително висока оценка на отбора“

Ето какво каза Хулио Веласкес: „Отборът е добре възстановен. Днес имаме и тренировка, която е последна подготовка за мача с Ботев. Днес ще сме фокусирани, за да се подготвим за срещата утре. Макун обаче отпада за мача, защото продължава да се възстановява. Всеки приема тези загуби по различен начин. Моето задължение и отговорност е да поддържам отбора здраво стъпил на земята. Горд съм да тренирам тези момчета. В отбора винаги има баланс и след загуба, и след победа. В предишния мач допуснахме загуба, от която боли много. За мен обаче трябва да се даде изключително висока оценка на отбора.

„Трябва да сме концентрирани“

Продължаваме напред с фокус към следващия мач. Око-Флекс е играч на Левски и без значение дали ще играе 1, 20 или 90 минути, трябва да даде всичко от себе си. Той е зрял мъж и футболист. Много съм доволен от него, защото се адаптира и нещата около него са нормални. За мен Ботев Пловдив има отбор, който заслужава да е на по-високо място в класирането. Трябва да сме концентрирани и да се опитаме да изиграем добър мач, който да ни донесе победата. Със сигурност ще има промяна в състава от мача с Лудогорец“.

