„Тази година ми писна, днес съдията искаше да ни победят“

Вчера, на 13 февруари, Спартак Варна беше домакин на Локомотив София в първата среща от 21-вия кръг на Първа лига. Мачът завърши 2:2, като „железничарите“ изравниха в добавеното време с гол на Ерол Дост. След мача треньорът на столичани Станислав Генчев даде интервю, в което сподели, че е доволен от играта на футболистите, но не и от резултата. Той призна, че ниската ефективност на Локомотив е причината отборът да не спечели. И все пак отбеляза, че съдията Михаел Павлов „тънко подпираше домакините“.

Станислав Генчев: „С една ситуация ни вкараха два гола“

Ето какво каза Генчев: „Може би е реален резултатът, тъй като ефективността ни беше доста малка. Можехме да отбележим 4-5 гола през второто полувреме, имахме много положение, греда ударихме. Получихме елементарен гол при статична ситуация, успеваемостта на Спартак Варна беше убийствена. С една ситуация ни вкараха два гола. Не сме доволни от резултата, доволни сме от играта, непримиримостта, която показахме. Спартак има изключително класни играчи, които неутрализирахме. Поздравявам футболистите за характера, който показаха. Резултатите са следствие на добрите игри.

„На съдията му се искаше Спартак да е победител“

Изиграхме добър мач с Лудогорец, днес със сигурност играхме по-добре от съперника и можем да съжаляваме. Изключително съм доволен от отношението. Нашият отбор има страхотен потенциал, който тепърва ще се развива. През тази година ми писна – вкарваха ни с ръце, дузпа чиста не ни дадоха, Съдийската комисия каза два пъти „Локо София е ощетен“. Днес съдията не е повлиял, но си личеше как тънко подпираше домакините. Тези неща влияят психически на футболистите. На съдията му се искаше Спартак да е победител, но се радвам, че не му позволихме да се прибере в Търново щастлив“.

