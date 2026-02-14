Оставката на Румен Радев:

Левски е все по-близо до целта: има трима кандидати за нов на „Герена“

14 февруари 2026, 9:55 часа 417 прочитания 0 коментара

Както е добре известно, Левски търси поне още едно ново попълнение до края на трансферния прозорец. „Сините“ искат да привлекат защитник, след като капитанът Цунами напусна в посока Турция. Колегите от „Мач Телеграф“ пишат, че според запознати вариантите за нов на „Герена“ са три. Единият футболист е от отбор в Първа лига, но преговорите за неговия трансфер ще бъдат изключително тежки за Левски.

В момента за Левски са налични само двама централни защитници

В последните си мачове за Левски Цунами игра като централен защитник, въпреки че предпочитаната му позиция е ляв бек. В момента старши треньорът на „сините“ може да разчита само на двама натурални централни бранителя – Никола Серафимов и Кристиан Димитров. Макун отсъства поради контузия. Гашпер Търдин също е играл в сърцето на отбраната, но неговата титулярна позиция е тази на дефанзивния полузащитник.

Кристиан Димиров и Кристиан Макун

Левият бек също е кризисна позиция за Левски

Централните защитници не са единствените в кризисна ситуация. На левия бек наличен за Левски е единствено Майкон. Бразилецът е един от най-добрите на тази позиция в Първа лига, но контузи ли се, Хулио Веласкес трябва да експериментира със състава. Кристиан Макун също може да играе в левия край на защитата, но определено не му е толкова удобно, колкото в центъра. Ясно е, че предпочитанията на испанския специалист са да се привлече бранител със силен ляв крак, така че най-вероятно в Левски се търси футболист, който да може да играе както като централен защитник, така и като ляв бек.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски зимен трансферен прозорец
