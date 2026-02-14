ФА на Англия повдига обвинения срещу носител на Златната топка

Футболната асоциация на Англия е повдигната обвинения срещу носителя на Златната топка за 2024 г. Родри. Испанският халф може да си има проблеми с ФА заради коментара си срещу съдийството на мача между Манчестър Сити и Тотнъм от 24-тия кръг на Висшата лига. Тогава, при единият от двата гола на нападателя на „шпорите“ Доминик Соланке, англичанинът ритна крака на новото попълнение в защита на „гражданите“ Марк Гехи.

Родри е действал „по неподходящ начин по време на медийното интервю“

Родри изрази недоволството си в интервю след мача. Тогава ВАР разгледа ситуацията, но не видя нарушение на Соланке и обяви гола за редовен. Мачът завърши с равенство 2:2 и Манчестър Сити загуби важни 2 точки в битката за титлата с Арсенал. Според ФА Родри е действал „по неподходящ начин по време на медийното интервю след мача, като е направил коментари, които предполагат пристрастност и/или поставят под съмнение почтеността на съдия на мач и/или съдийския екип, в нарушение на Правило 3.1 на ФА“.

Манчестър Сити е на 4 точки зад Арсенал

Испанският полузащитник има време до сряда, 18 февруари, да отговори на обвиненията. През настоящия сезон той е изиграл 20 мача във всички турнири за „гражданите“, като е отбелязал един гол. Манчестър Сити е на 2-ро място във Висшата лига с 53 точки след изиграването на 26 мача – 16 победи, 5 равенства и 5 загуби. „Небесно сините“ са в битка за титлата с Арсенал, като „топчиите“ имат 4 точки преднина при равен брой изиграни срещи.

