Каква изненада: Нойер не е искал да играе като вратар, ето кой го е сложил под рамката

Легендата не само на немския, а и на световния футбол Мануел Нойер е прочут със завидната си за вратар игра с крака. Той е с основна заслуга за еволюцията и развитието на позицията под рамката на вратата. Мнозина го считат за най-добрия вратар на всички времена и определено има защо. Капитанът на Байерн Мюнхен даде интервю за „L'Équipe“, в което говори за кариерата си и призна, че в началото на кариерата си не е искал да играе като страж.

Мануел Нойер: „Треньорът ме постави на вратата“

Ето какво каза Мануел Нойер за това как е заиграл на вратарския пост: „Не избрах вратарския пост. Треньорът ме постави на вратата. Току-що бях пристигнал в юношеския отбор на Шалке и нямаше вратар. Никой не искаше да заеме тази позиция... Хвърлянето на земята болеше и никой не искаше да го прави. Обичам да съм вратар, но също така обичам да имам топката в краката си, да участвам в изграждането на играта, да бъда началото на атака, да виждам, че един пас може да елиминира няколко противника и да създаде възможност... Въпреки че предпочитам да правя спасявания“.

„Играта на вратаря все още не е изследвана максимално“

Нойер сподели и какво го мотивира да пази вратата: „Бях вдъхновен от Едвин ван дер Сар и Петер Шмайхел. В Германия мога да цитирам Йенс Леман и Оливер Кан. Не правя нещата, за да кажа след това, че съм революционизирал играта или че съм започнал по-модерен футбол за вратарите. Не излизам на терена, за да правя шоу, а за да покажа възможно най-добрия футбол и да търся това, което е ефективно за нас. Играта на вратаря все още не е изследвана максимално“.

