Не само спортисти: 10 хил. презерватива изчезнаха от Олимпийското село за три дни

Олимпийското село за Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано остана без безплатни презервативи само три дни след началото на игрите, съобщи La Stampa. Организаторите са подготвили 10 000 презерватива, но бройката е стигнала на спортистите само през първите няколко дни. За сравнение спортистите на Летните олимпийски игри през 2024 г. в Париж са получили приблизително 300 000 презерватива - средно по два на човек на ден.

Презервативите са им скъпи: Рекорден ръст на сифилис в Русия

Грижа за здравето

Организаторите традиционно ги включват в комплектите за участници като част от своите здравни програми. Сега жителите на Олимпийското село в Милано очакват нова пратка. Няма официално изявление относно графика за попълване на липсите, но миналият опит показва, че допълнителните пратки обикновено се доставят своевременно.

Още: Отново биатлон! Пълна програма на българските спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Рекордът

Рекордът за брой използвани презервативи е поставен на Летните олимпийски игри през 2016 г. в Рио де Жанейро. Общо приблизително 450 000 кондома са били раздадени на спортистите - тази цифра остава най-високата в историята на Игрите.

Забраниха презервативите на затворниците в Италия